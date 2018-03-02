34 тагильчанина задолжали по имущественным налогам более 7 миллионов рублей

Сотрудники нижнетагильской налоговой инспекции подвели итоги налоговой кампании прошлого года. К 1 января 2018 года в местную и региональную казну от жителей города поступило более 350 миллионов рублей. Деньги выплачивались тагильчанами по налогам на землю и имущество, транспорт.

«К сожалению, не все граждане добросовестно исполняют свои обязанности по уплате налогов. Так, например, 34 жителя города Нижнего Тагила в общей сложности образовали задолженность на 1 января 2018 года порядка 7,7 миллиона рублей», — рассказал «Тагил-ТВ» Павел Кожеватов, начальник отдела камеральных проверок № 3 Межрайонной ИФНС РФ № 16 по Свердловской области.

Всего на учёте в инспекции сейчас состоят около 340 тысяч плательщиков. Более 290 тысяч тагильчан из них платят налог на имущество физических лиц.

В областном Минфине сегодня сообщили, что уже за январь-февраль 2018 года в региональную казну поступило 20,3 миллиарда рублей налогов и сборов с ростом на 4,4 миллиарда рублей к поступлениям января-февраля 2017 года. На 2,1 миллиарда рублей к уровню января-февраля 2017 года увеличились поступления по налогу на прибыль организаций за счёт роста объёмов промышленного производства. Увеличение среднемесячной начисленной заработной платы в декабре 2017 года на 7,3% повлекло увеличение поступлений налога на доходы физических лиц на 1,6 миллиарда рублей, сообщают в департаменте информполитики региона.