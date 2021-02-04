30-градусные морозы вернутся в Свердловскую область на следующей неделе 

На Средний Урал надвигаются новые морозы. Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают о похолодании до –25...–30 градусов в отдельных районах региона.

Похолодание придёт на Урал в конце этой недели. 5 и 6 февраля, по прогнозам синоптиков, днём столбики термометров будут показывать до +2 градусов. Ночью 6 февраля температура понизится до –16 градусов. Днём 7 февраля, в воскресенье, будет –13, ночью — до –20 градусов.

По данным Уральского гидрометцентра, морозы будут держаться до 10 февраля. В дневное время температура воздуха будет колебаться от –16 до –20 градусов. Ночью будет по-зимнему морозно — от –20 до –30 градусов.

Из-за резких перепадов температуры воздуха метеозависимым свердловчанам рекомендуют отказаться от серьёзных физических нагрузок. Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.