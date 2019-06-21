25 градусов тепла и дожди ждут жителей Нижнего Тагила в выходные

В ближайшие выходные синоптики обещают тагильчанам до 25 градусов тепла и сильные дожди. По данным Уральского гидрометцентра, в субботу, 22 июня, осадков не будет, а столбики термометров поднимутся днём до 20 градусов выше нуля. В воскресенье потеплеет до плюс 25 градусов, но при этом ожидаются сильные дожди, возможны грозы. В ночь с 21 на 22 июня похолодает до 5 градусов выше нуля, в дальнейшем на выходных столбики термометров не будут опускаться ниже плюс 15 градусов. Ветер прогнозируется преимущественно западный.

В отдельных городах Свердловской области воздух будет прогреваться днём в субботу и воскресенье до плюс 25–30 градусов. Ночью в горах и низинах ожидается похолодание до 2 градусов выше нуля. В ряде городов прогнозируются дожди и грозы.