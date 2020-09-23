23 сентября в Нижнем Тагиле действует экстренное предупреждение из-за сильного ветра

Сегодня, 23 сентября, в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 22 м/сек. МЧС рекомендует жителям не выходить на улицу без необходимости, соблюдать меры пожарной безопасности и не пользоваться открытым огнём.

«Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от лёгких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек, озёр и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стёкол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», — предупреждают в МЧС.

В конце рабочей недели в Нижнем Тагиле будет прохладно и облачно, осадки при этом не ожидаются. Столбики термометров поднимутся в дневное время максимум до плюс 14 градусов. По ночам будет холодать до нуля градусов. Тагильчан ждёт преимущественно северо-западный и юго-западный ветер.

Напомним, при возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо проинформировать МКУ «ЕДДС администрации Нижнего Тагила» по телефонам: 8 (3435) 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.