23-летняя тагильчанка попалась на сбыте государственной награды

В Нижнем Тагиле сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил задержали 23-летнюю девушку, которая собиралась продать медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО, в отношении тагильчанки возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).

9 июня 2022 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали девушку в здании железнодорожного вокзала, изъяли медаль и направили её на экспертизу. Задержанная пояснила, что нашла медаль на улице. Проверив информацию о стоимости найденной награды, она решила продать её и разместила пост на сайте объявлений. Деньги с продажи государственной награды планировала потратить на личные нужды. Продать медаль женщина хотела за 1100 рублей.

Позже эксперты установили, что медаль является подлинной и относится к категории государственных наград.

Юбилейная медаль в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ленина была учреждена 5 ноября 1969 года. Ей награждались передовые рабочие, колхозники, специалисты народного хозяйства, работники государственных учреждений и общественных организаций, деятели науки и культуры, показавшие высокие образцы труда в ходе подготовки к ленинскому юбилею. А также лица, принимавшие активное участие в борьбе за установление советской власти или в защите Родины, внёсшие своим трудом значительный вклад в построение социализма в СССР, военнослужащие Советской армии, Военно-морского флота, войск Министерства внутренних дел СССР.