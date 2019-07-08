2020 год объявлен в России Годом памяти и славы

Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы. Его цель – сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Документ появился 8 июля на официальном портале правовой информации.

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в РФ Год памяти и славы. Организацию и проведение в РФ Года памяти и славы возложить на российский организационный комитет "Победа"», - говорится в указе президента.

Указ вступил в силу в день его подписания – 8 июля. Ответственным исполнителем назначен руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. Кабинет министров должен в течение месяца разработать и утвердить план основных мероприятий.