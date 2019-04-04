«20 тысяч рублей он сбросил в унитаз». Полиция Нижнего Тагила задержала наркоторговца с 300 граммами мощнейшего опиоида

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотических средств МУ МВД России «Нижнетагильское» и уголовного розыска отдела полиции № 18 совместно с коллегами из Управления НОН областного ГУ МВД задержали 32-летнего жителя Нижнего Тагила за распространение сильнодействующего наркотического средства.

В ходе проверочной закупки подозреваемый сбыл пакет с сильнодействующим синтетическим наркотиком карфентанилом, одним из самых мощных опиоидов, который в 5000 раз мощнее героина. Смертельная доза этого зелья составляет одну тысячную миллиграмма, отметили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». Во время сделки подозреваемый продал почти 100 граммов наркотика, получив 20 тысяч рублей.

«Частный дом на улице Большевистской, где проживает подозреваемый и его семья, брали штурмом при силовой поддержке сотрудников полицейского спецназа. Пока сотрудники органов внутренних дел проникали в дом, гражданин попытался избавиться от улик: денежные средства, полученные от нелегального бизнеса, он сбросил в унитаз. Полицейским в ходе обыска пришлось разобрать сантехнику, чтобы обнаружить и изъять ранее помеченные купюры», — рассказали в полиции.

Во время обыска в придомовом пристрое на шкафу сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили ещё два полиэтиленовых пакета с белым порошком. По данным экспертно-криминалистического исследования, в пакетах находилось почти 200 граммов аналогичного наркотического средства. Также изъято почти 40 тысяч рублей, которые, предположительно, добыты преступным путём.

Задержанному предъявлено обвинение по фактам незаконного сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), за что предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Мужчина заключён под стражу.