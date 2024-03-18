18 марта проголосовавшие через ДЭГ на выборах президента РФ смогут поучаствовать в розыгрыше викторины «Опорный край» в Нижнетагильском технологическом институте

Тагильчане, проголосовавшие через ДЭГ на выборах президента РФ, смогут поучаствовать в розыгрыше викторины «Опорный край» 18 марта в Нижнетагильском технологическом институте (филиал УрФУ) на проспекте Мира, 54. Пункт будет работать сегодня с 08:00 до 20:00, эта информация опубликована на официальном сайте викторины. Там можно забрать бланк викторины, памятную медаль к 90-летию Свердловской области и карточку для розыгрыша с уникальным кодом, который нужно отправить по СМС на специальный номер.

Важно проверить на месте, есть ли под защитным слоем уникальный код, так как многие тагильчане и жители Свердловской области жаловались на его отсутствие.

Все три дня во время президентских выборов на избирательные участки города приходили тагильчане, проголосовавшие через ДЭГ, чтобы забрать бланк, карточку и медаль. Но число медалей и карточек было ограничено и рассчитано от числа граждан, зарегистрированных на этих участках.