Жители Нижнего Тагила жалуются на отсутствие кодов в карточках викторины «Опорный край» на выборах президента

Некоторые избиратели, в том числе в Нижнем Тагиле, жалуются, что на карточках для розыгрыша викторины «Опорный край» отсутствует уникальный код. Без него участие в так называемой лотерее подарков становится невозможным. Сообщения с подобными жалобами поступают на горячую линию сайта «Опорный край». Напомним, что в Свердловской области в течение трёх дней во время выборов разыгрывают смартфоны, квартиры в Екатеринбурге, автомобили и мотоциклы «Урал».

Важно, что для участия в викторине не обязательно отвечать на вопросы, бланк с ними избиратели забирают домой, и на результаты розыгрыша правильность ответов не влияет. Участники викторины получают специальную карточку, где под защитным слоем, который необходимо стереть, должен быть уникальный номер. Его нужно отправить на специальный номер телефона и ждать 12 апреля, когда будут выбраны обладатели призов.

В ответ на жалобы участников викторины организаторы советуют обратиться к волонтёрам.

Отметим, что в викторину «Опорный край», которая посвящена 90-летию Свердловской области, вошли вопросы про «Уралвагонзавод», «Уралочку-НТМК», горнозаводчиков Демидовых и изобретателей Черепановых. Всего в викторине 22 вопроса.