17-летний подросток из Невьянска украл у пенсионеров в Нижнем Тагиле больше 650 тысяч рублей

Обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере) в отношении студента техникума из Невьянска утвердила прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила. 17-летний молодой человек являлся членом организованной преступной группы, участники которой вводили в заблуждение пожилых граждан.

Следствие установило, что в октябре 2023 года его неустановленные злоумышленники звонили пенсионерам, притворяясь их близкими родственниками или сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждали жертв, что попали в ДТП и им срочно нужны деньги. После чего обвиняемый, выполняя свою роль в схеме, забирал часть выручки себе и перечислял остальное соучастникам.

В результате аферы двум пенсионерам был причинён ущерб свыше 650 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу, а материалы дела других членов преступной группы выделены в отдельное производство.

Напомним, в октябре 2023 года правоохранители задержали двух жителей Невьянска за помощь телефонным мошенникам в качестве курьеров. Они собрали около 2 млн рублей у пожилых людей, обманув их под предлогом необходимости денежных средств на лечение родственников.

Подросток рассказал, что начальное предложение о заработке получил от девушки в мессенджере. За задание ему полагалось 2% от суммы. Работая по указаниям организатора группы, они обманули нескольких пенсионеров, забрав значительные суммы.