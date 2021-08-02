14-летний школьник из Нижнего Тагила попал в Книгу рекордов России

14-летний спортсмен Владислав Мальцев из Нижнего Тагила стал рекордсменом, простояв в горизонтальном упоре на согнутых руках 1 минуту и 3 секунды. Достижение зарегистрировано в Книге рекордов России.

Школьник три года занимается в объединении уличной атлетики «Стойкие». Тренировал его руководитель объединения Фанис Хайруллин. Подготовка к рекорду заняла 3,5 недели, а 19 июля юный спортсмен поставил рекорд в парке «Народный».

«До этого момента такой рекорд никто не ставил. Можно было остановиться и на результате менее одной минуты. Но мы решили показать более серьёзную цифру и дошли до одной минуты трёх секунд», — рассказал АН «Между строк» тренер Фанис Хайруллин.

Ранее в Книгу рекордов России попал 11-летний спортсмен Никита Ванеев из Нижнего Тагила: он провисел на двух руках на перекладине 2 минуты 31 секунду. Мальчик также занимается в команде «Стойкие».