11-летний школьник из Нижнего Тагила попал в Книгу рекордов России

11-летний спортсмен Никита Ванеев из Нижнего Тагила стал рекордсменом, провисев на двух руках на перекладине 2 минуты 31 секунду. Достижение зарегистрировано в Книге рекордов России.

Школьник три года занимался в объединении уличной атлетики «Стойкие». Тренировал его руководитель команды Фанис Хайруллин. По словам тренера, сначала спортсмен мог провисеть на перекладине лишь минуту. Но за две недели подготовки юный спортсмен отточил навык и поставил новый рекорд.

«Упражнение мы делали на тренировках, но с перехватом рук. А по регламенту Книги рекордов России нельзя этого делать, то есть ты должен неподвижно висеть. Мы тренировались, и у нас получилось», — рассказ Фанис Хайруллин АН «Между строк».

В мае сам Фанис поставил рекорд России: он провисел 31 секунду на перекладине в горизонтальном положении на средних пальцах.