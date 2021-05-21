Тагильчанин Фанис Хайруллин попал в Книгу рекордов России

25-летний тагильчанин Фанис Хайруллин установил рекорд России: он провисел 31 секунду на перекладине в горизонтальном положении на средних пальцах.

Фанис занимается воркаутом 6,5 лет. Сейчас он один из руководителей уличной атлетики «СТОЙКИЕ» в Нижнем Тагиле. Спортом начал заниматься, чтобы укрепить своё здоровье и стать выносливее.

«К рекорду шёл постепенно, начиная от горизонтального виса сзади на пяти пальцах каждой руки, потом на четырёх пальцах, на трёх, дошёл до двух пальцев каждой руки и понял, что надо укрепить сухожилия пальцев, начал делать вис на перекладине на двух пальцах каждой руки», — рассказал рекордсмен АН «Между строк».

Сначала Фанису удавалось провисеть на перекладине лишь 5 секунд. Но с помощью регулярных тренировок ему удалось поставить рекорд. Он провисел на перекладине 31,96 секунды. Отметим, что вес парня составляет 56,6 кг.

Это не первый рекорд Хайруллина, ранее он попал в книгу рекордов России за горизонтальный вис сзади на одной руке. Тогда он удержался на перекладине 36 секунд.