11-летнего школьника, пропавшего в посёлке под Нижним Тагилом, нашли в квартире у матери, лишённой родительских прав

Сегодня сотрудники тагильской полиции разыскали пропавшего 11-летнего Ивана Дульцева, который 26 сентября ушёл из дома в посёлке Чащино и не вернулся. Мальчика обнаружили у матери, которая лишена родительских прав.

После обхода соседей сотрудники полиции выяснили, где может находиться ребёнок. Долгое время хозяева квартиры не пускали полицию в квартиру, и только после того, как стражи порядка пригрозили взломать двери, им удалось попасть в помещение.

«Оказалось, Иван поссорился с отцом из-за плохих отметок в школе. Отец пригрозил выбросить собаку, которую недавно мальчик принёс домой. Тогда школьник решил убежать из дома. Мать, у которой прятался 11-летний беглец, лишена родительских прав и накануне была доставлена судебными приставами в суд для рассмотрения дела по ст. 157 УК РФ за неуплату алиментов», — сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сейчас решается вопрос о временном помещении Ивана Дульцева в социально-реабилитационный центр до выяснения обстоятельств, которые привели к тому, что он убежал из дома.

Напомним, 26 сентября 11-летний Иван Дульцев ушёл из дома и не вернулся. Заявление о пропаже ребёнка в полицию написал его отец. Подросток состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних за неоднократные уходы из дома.