«100 автоплатежей за два дня». Стартовала всероссийская благотворительная акция тагильского фонда «Живи, малыш»

Сегодня, 1 февраля, вновь стартовала всероссийская благотворительная акция «100 рублей спасут жизнь», которую поддерживают многие известные люди (Николай Наумов, Павел Воля, Юлия Чичерина и другие). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместо подарков на день рождения уже три года подряд просил помочь благотворительному фонду «Живи, малыш». Чтобы принять участие в акции, достаточно отправить СМС-сообщение на номер 3443 с текстом «Спаси…» и указать сумму от 15 до 15 000 рублей. Услуга доступна для операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

В 2017 году благодаря акциям фонда удалось собрать более 6,5 миллиона рублей на лечение 33 тяжелобольных детей из 13 регионов России. Сейчас в помощи вновь нуждаются трёхлетняя Маша Румянцева (вторичное расстройство рецептивной и экспрессивной речи), трёхлетний Саша Токарев (ДЦП) и пятилетний Матвей Богданов (ДЦП, спастическая диплегия). У детей тяжёлые заболевания, которые требуют прохождения регулярных курсов реабилитации.

«Наш фонд уже шестой год помогает тяжелобольным детям независимо от их заболевания и прогноза, — отмечают в пресс-службе благотворительного фонда “Живи, малыш”. — Многим нашим подопечным необходимо оплачивать регулярные курсы реабилитации в специализированных центрах — по три-четыре раза в год. Чаще это дети с нарушением центральной нервной системы. Они все разные, но все хотят жить полноценной жизнью и радоваться каждому её мгновению. В эту февральскую акцию мы призываем вас, друзья, помочь Маше Румянцевой научиться слышать и правильно говорить, Саше Токареву и Матвею Богданову ходить. У малышей есть для этого все шансы, но при одном непременном условии — регулярности лечения».

Только после нескольких реабилитационных курсов дети с ДЦП, как правило, начинают самостоятельно выполнять недоступные им ранее движения, восстанавливают речевую функцию и показывают другие успехи.

«Физические процессы спастики, напряжения, они накапливаются, они копятся ежесуточно, ежечасно, — говорит Алёна Скворцова, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре. — Если мы не запускаем процесс реабилитации, то ребёнок не получает достаточного расслабления, нагрузки на другие органы и идёт динамика ухудшения. Все понимают, что нет стагнации — есть либо улучшение, либо запущенный процесс. Каждый центр отличается своим подходом, и я считаю, что полезно периодически менять центры, ездить на консультации в другие. Для того чтобы увидеть стороннее мнение, новый взгляд на ребёнка. Это другая динамика и другой процесс».

Самый эффективный способ помочь подопечным фонда — оформить регулярные пожертвования с банковской карты. Нет нужды каждый раз обращаться в банк, искать терминал или снова и снова вводить информацию о карте на сайте. В то же время процесс оформления регулярных пожертвований аналогичен оформлению разового пожертвования и занимает не более трёх минут. Подписаться можно на сайте фонда «Живи, малыш» в разделе «Как помочь» и в группе фонда в соцсети «ВКонтакте», также через сервис «Сбербанк онлайн».

«У нашего фонда много настоящих помощников и каждый из них на вес золота. Здоровье и развитие наших малышей — это заслуга сотен тысяч людей. И, конечно, каждые 100 рублей важны, когда речь идёт о помощи детям с ДЦП. Но только при регулярном перечислении денег можно уверенно планировать оказание всей той помощи, которая нужная тяжелобольным детям. Регулярные пожертвования — это очень удобно и быстро. Мы не имеем доступа к вашей банковской карте, все платежи вы контролируете сами — каждый месяц с вашей карты списывается выбранная вами сумма. И, конечно, мы деактивируем вашу подписку в любой момент по вашей просьбе. Сегодня мы поставили перед собой цель: подключить 100 автоплатежей за два дня», — рассказывают в фонде.

За каждый денежный сбор фонд отчитывается на своём сайте. Здесь же можно найти информацию о нуждающихся в помощи малышах, а также о детях, уже получивших средства на операции, лечебные процедуры и медикаменты.