1 октября стартует всероссийская благотворительная акция «100 рублей спасут жизнь»

Сегодня, 1 октября, стартует одна из самых добрых и полезных всероссийских благотворительных акций «100 рублей спасут жизнь». В первый день каждого месяца любой из нас может пожертвовать на лечение тяжелобольных детей посильную денежную сумму. Все собранные деньги направляются на лечение и покупку медицинских изделий для подопечных нижнетагильского фонда «Живи, малыш». Благодаря простой и самой народной акции «100 рублей спасут жизнь» с 2012 по 2018 год необходимую помощь получили уже более 200 человек из различных городов России.

Чтобы принять участие в акции, нужно отправить СМС-сообщение на номер 3443 с текстом «Спаси…» и указать сумму от 15 до 15 000 рублей. Услуга доступна для операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

«Мы призываем всех неравнодушных вспомнить о том, что среди нас есть дети, которые каждый день, превозмогая адскую боль, борются за свою жизнь. Многим из них необходимо срочное и дорогостоящее лечение, на которое у их родных уже нет средств. Акция “100 рублей спасут жизнь” более пяти лет помогает тяжелобольным детям из обычных семей со всей страны получить шанс на полноценную и счастливую жизнь — впервые встать на ножки, услышать первые звуки или начать спать по ночам без дикой, изнуряющей боли. Сегодня, приняв участие в акции, вы подарите шанс на полноценную жизнь Вике из Йошкар-Олы, Антону Зорину из Омска, тагильчанам Лёше Финадееву и Макару Гордееву», — рассказывают в фонде «Живи, малыш».

13-летняя Вика Петропавловская из Йошкар-Олы перенесла уже четыре сложнейших операции ради того, чтобы научиться самостоятельно ходить. Несмотря на ДЦП и другие диагнозы, девочка учится в общеобразовательной школе и очень старается не отставать от своих сверстников. Но ходьба удаётся ей пока лишь с маминой поддержкой. Чтобы она смогла пойти сама, необходимы регулярные курсы реабилитации, ближайший курс стоит 72 тысячи рублей.

«Почти десять лет Вика отвоёвывает у болезни каждый шаг. Было проведено несколько тяжелейших операций — удлинение сухожилий на пятках, пересадка мышц с бедренной части на надколенники, такое не каждый взрослый выдержит. Врачи, видя прогресс, рекомендуют продолжать реабилитации. Но денег на лечение у семьи уже не осталось, а время для девочки сейчас на вес золота», — отмечают в фонде.

В срочной помощи нуждаются также 5-летний Антон Зорин, 16-летний Алексей Финадеев и 6-летний Макар Гордеев. У всех детей тяжёлые формы ДЦП. Для них также жизненно важно проходить курсы реабилитации и пользоваться специальными опорами для того, чтобы купаться, учиться правильно сидеть и стоять. Устройства помогают зафиксировать детей в нужном положении, наладить правильную работу внутренних органов, кроме того, они способствует умственному развитию и социальной адаптации.

«Антону и Лёше необходимы опоры для купания, а Макару — вертикализатор. Бесплатно эти приспособления не выдают, а самостоятельно купить их своим детям родители не в состоянии. Близкие мальчиков уже не надеются на помощь чиновников и каких-либо служб. Но мы с вами можем помочь мальчишкам жить без боли и слёз и поверить в лучший мир», — говорят в пресс-службе благотворительной организации.

За каждый денежный сбор благотворительный фонд «Живи, малыш» отчитывается на своём сайте. Здесь же можно найти информацию о нуждающихся в помощи малышах, о детях, уже получивших средства на операции, лечебные процедуры и медикаменты, и новых акциях.