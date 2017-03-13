Машина в яме: как взыскать деньги на ремонт

Идеальные снежные условия для езды по тагильским дорогам растаяли, как водится, вместе с асфальтом. Пришла беда каждого первого владельца авто. Сегодня разбираем такую ситуацию: машина пострадала из-за ямы на дороге. Как взыскать ущерб?

В каком случае я имею право взыскать ущерб?

Взыскать ущерб получится, если попадание в яму произошло с соблюдением водителем п. 10.1 Правил дорожного движения, а именно:

«Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства».

По этому принципу суды рассматривают такие иски.

Какого размера должна быть яма, чтобы я смог потребовать компенсацию за повреждение автомобиля?

В соответствии с п. 3.1.2. ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию» допустимые размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см , ширине – 60 см и глубине – 5 см.

Отклонение крышки люка смотрового колодца, верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно уровня дорожного покрытия не должно превышать 2 см. Отклонение решётки дождеприёмника относительно уровня лотка не должно превышать 3 см.

Что делать после попадания в яму?

Если у автомобиля есть повреждения, это в любом случае является дорожно-транспортным происшествием и нужно вызвать сотрудников ГИБДД для фиксирования ДТП.

В случае наличия полиса КАСКО или ДСАГО (дополнительного страхования автогражданской ответственности) и при наличии в договоре страхования условий по возмещению ущерба, причинённого в результате наезда на препятствие, необходимо обратиться в страховую организацию. При признании случая страховым, вы получите причитающуюся выплату или направление на ремонт в зависимости от условий страхования.

Если же у вас полис ОСАГО, то правилами страхования, скорее всего, не предусмотрено возмещение ущерба при наезде на препятствие (яму), поэтому необходимо обратиться непосредственно к причинителю вреда, которого будет необходимо ещё и установить, или в суд с иском к причинителю вреда.

А если у моего автомобиля в яме просто проколото колесо?

Если у автомобиля при попадании в яму прокололо колесо, не задев иные элементы автомобиля, можно обратиться за компенсацией стоимости ремонта колеса, если колесо подлежит ремонту без его замены. Если же повреждения такие, что невозможно произвести ремонт без ухудшения ходовых качеств автомобиля, возмещается стоимость колеса и работы по его установке. Другие колёса замене за счёт виновника не подлежат. И не забывайте: всё, что связано с происшествиями на дороге с участием автомобиля, – это дорожно-транспортное происшествие.

Как оценить ущерб?

Если обращаться непосредственно в суд (например, если у вас только полис ОСАГО), нужно иметь заключение эксперта-техника, который и определяет размер причинённого ущерба. Реестр экспертов-техников имеется на сайте Министерства юстиции.

Если же у вас КАСКО, размер ущерба определит эксперт страховой компании.

Могу ли я потребовать ещё и возмещение морального вреда?

В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации потерпевший имеет право требовать компенсацию морального вреда с виновника. Денежную компенсацию потерпевший определяет для себя самостоятельно.

Сколько времени могут занять судебные тяжбы?

Исковое заявление после принятия его судом должно быть рассмотрено в двухмесячный срок, но дело может и затянуться, например, из-за возможного назначения экспертизы.

Стоит ли в таких ситуациях обращаться за помощью к юристам?

Да. Юрист проводит комплекс мероприятий, в том числе ведёт поиск ответственного за причинение ущерба, обращается к экспертам-техникам за заключением о причинённых повреждениях и сумме возмещения по ним, адресует претензию, готовит иск, участвует в суде в защиту ваших интересов.

Я заплатил юристу, дело выиграно. Имею ли я право на возмещение своих издержек?

Безусловно. В соответствии со ст. 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с проигравшей стороны взыскиваются расходы на оплату услуг представителя.

До суда из-за ям на дорогах доходят немногие автомобилисты, и очень даже зря. В прошлом году тагильчанин взыскал с МУП «Тагилдорстрой» компенсацию – 2 тысячи рублей за испорченную покрышку и 3 тысячи рублей за замену «гранаты». Да, сумма небольшая, но самое главное – через несколько дней яма была заасфальтирована!