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«Тагил. 2017. Революция»


Бычков Егор 15.02.2017

Директор Агентства новостей «Между строк»

Прочитал на «Между строк» новость про обсуждение в администрации города концепции празднования Дня молодёжи.

В администрации Нижнего Тагила прошло обсуждение концепции празднования Дня молодёжи-2017. По словам заведующей художественно-постановочным отделом городского Дворца молодёжи Марины Москаленко, в качестве антуража было предложено использовать тематику Октябрьской революции 1917 года, а девизом – «Тагил. 2017 год. РеволюциЯ».  

Для придания соответствующей атмосферы было предложено использовать на площадках «революционные» лозунги в духе начала XX века, а ведущих мероприятий нарядить в кожанки и красные платки. Кроме того, авторы идеи предложили провести молодёжную демонстрацию по центру Нижнего Тагила, а также конкурс двойников Ленина. В качестве «гвоздя программы», по замыслу Москаленко, должен выступить скандально известный певец Сергей Шнуров и группа «Ленинград», поскольку он «вызывает соответствующие эмоции».

Несколько вопросов у меня.

Люди в «кожанках и красных платках» будут ли раскулачивать бизнесменов, расстреливать невинных, взрывать храмы?

Будут ли использованы следующие «революционные лозунги в духе начала XX века»:

Ещё были лозунги «Долой царя» и «Долой войну». Очень даже актуальны и в 2017 году. Надо брать.

Знают ли в администрации ценник группы «Ленинград»? Думаю, нет. Но на всякий случай предупрежу: с нашим скромным городским бюджетом губёшку лучше закатать обратно.

«Оглушительный успех релизов "Экспонат" и "В Питере — пить" "Группировки Ленинград" позволил коллективу стать самым высокооплачиваемым на российской эстраде. 100 тысяч долларов (почти 6,2 миллиона рублей) — сумма, за которую весь минувший год группа Сергея Шнурова исполняла гремевшую из всех "утюгов" песню про лабутены на корпоративах. По оценкам журнала Forbes, "Ленинград" заработал больше всех на российской эстраде с середины 2015 до середины 2016 года — 11 миллионов долларов».


Я «Ленинград», конечно, люблю и пою в машине даже, но открою маленький секрет для чиновников: концертная программа группы состоит не только из «Лабутенов» и «В Питере – пить». На всех афишах группы стоит возрастное ограничение «18+», потому что в каждой второй песне упоминаются мужские и женские половые органы. Как вы планируете оградить юных тагильчан от великого русского языка в исполнении Шнура?

Ну и главное: не кажется ли вам, что использование одного из самых трагичных и кровавых периодов в истории нашей страны в качестве темы для весёлого праздника и шутовства не очень круто?

И проводить конкурс двойников убийцы и террориста, коим, безусловно, является товарищ Ленин, не очень весело?

И не скажут ли «а-та-та» начальники Сергея Константиновича за такую сомнительную концепцию праздника, ведь эти начальники вот уже несколько лет с высоких трибун, экранов телевизоров и всех утюгов пугают всю страну революциями, майданами и кричат «нельзя допустить»?

Ещё напомню, что ежегодно в Екатеринбурге проходят «Царские дни» и Крестный ход в память жестокого убийства царской семьи. Люди съезжаются со всего мира. Участвуют по 50 000 человек.

В этом году будут особенные мероприятия в честь 100-летней годовщины убийства на Урале царя и его семьи по приказу Ленина и Свердлова. Не слишком ли будут резонировать два эти мероприятия?

Очень странно будет наблюдать «демонстрацию» (хоть и потешную) с «революционными лозунгами», организованную тагильскими чиновниками в то время, как федеральные власти, наоборот, тратят кучу бюджетных средств на снижение радикальных и протестных настроений среди молодёжи, проводят анкетирования в вузах, следят за перепостами в соцсетях, работают с фанатскими тусовками, придумывают всё новые и новые запретительные законы. В 2017 году люди в России сидят в тюрьмах и за демонстрации, и за революционные лозунги. Потому что властям не нужно ни первое, ни второе.

Уверен, что слово «революция» в концепции будет забанено. Ибо не соответствует идеологическому курсу партии. Той самой, где Сергей Константиныч – член высшего совета.

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Кандидат педагогических наук, магистр экономики, доцент кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ (г. Екатеринбург), медиаэксперт Уральского центра инновационных образовательных технологий, учитель экономики МБОУ СОШ№10 и МБОУ гимназии
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