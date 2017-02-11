В Нижнем Тагиле готовят революцию с двойниками Ленина и под песни Шнура

В администрации Нижнего Тагила прошло обсуждение концепции празднования Дня молодёжи-2017. По словам заведующей художественно-постановочным отделом городского Дворца молодёжи Марины Москаленко, в качестве антуража было предложено использовать тематику Октябрьской революции 1917 года, а девизом – «Тагил. 2017 год. РеволюциЯ».

«Концепция посвящена 100-летию Великой Октябрьской революции, но смысловой упор мы предлагаем сделать на слово “революция” – коренное преобразование, поворот, переворот, качественный скачок. В нашем случае это персональная революция каждого человека. В этот день хочется представить конкретные достижения, пусть и не космических масштабов. Кто-то начал писать стихи, кто-то освоил новые спортивные элементы, то есть совершил свой прорыв, свою небольшую революцию», – цитирует слова Москаленко «Тагильский рабочий».

Для придания соответствующей атмосферы было предложено использовать на площадках «революционные» лозунги в духе начала 20 века, а ведущих мероприятий нарядить в кожанки и красные платки. Кроме того, авторы идеи предложили провести молодёжную демонстрацию по центру Нижнего Тагила, а также конкурс двойников Ленина. В качестве «гвоздя программы», по замыслу Москаленко, должен выступить скандально известный певец Сергей Шнуров и группа «Ленинград», поскольку он «вызывает соответствующие эмоции».

Как пояснила АН «Между строк» директор МБУ «Городской Дворец молодёжи» Татьяна Мокрецова, все идеи являются лишь концепцией и о каких-либо окончательных решениях говорить ещё рано.

«Под словом “революция” нужно понимать революцию не политическую, а промышленную, новаторство. Что касается приглашённых звёзд, то всё будет зависеть от бюджета. Возможно, что никого приглашать и не придётся», – говорит Мокрецова.

В пресс-службе горадминистрации АН «Между строк» заверили, что Сергей Носов поручил профильным управлениям в течение месяца доработать предложенную концепцию праздника.

Агентство новостей «Между строк»