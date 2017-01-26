Носов, покопайся в грязи!

С мэром Тагила случилось что-то вроде истерики из-за того, что депутаты, прокуратура и СМИ решили наконец-то разобраться с наружной рекламой в Тагиле.

Прочитайте нашу сегодняшнюю новость «Сергей Носов подтвердил, что рекламные фирмы Нижнего Тагила пользуются городскими щитами бесплатно, и назвал интерес депутатов и СМИ к агентству Ленды "политической заказухой"».

Кто не в курсе, почти все рекламные конструкции принадлежат городу, но никаких денег бюджет от этого не получает. Рекламные фирмы по какой-то непонятной причине (на самом деле понятной – коррупция) продолжают как ни в чём не бывало продавать рекламу на чужих (городских) щитах и зарабатывать на этом.

Что есть сказать по этому поводу у Сергея Константиновича:

«И тот, кто подписал заявление в прокуратуру, кто публикует в СМИ материалы об этом... Это политика, чёрный пиар... И я не хочу в этой грязи копаться!»

И ещё: «По мнению мэра, все публикации в средствах массовой информации на эту тему являются ничем иным, как политическим заказом, а журналисты "даже хуже тех, кто плохо писал про Трампа"».

Это он про «Между строк», естественно, но нам приятно. Сравнил работу наших журналистов с работой журналистов The New York Times, CNN и BuzzFeed.

Осталось про козни проклятого госдепа рассказать для полного набора. Можно было бы и Обаму обвинить в том, что все рекламные щиты, находящиеся в собственности города, завешаны рекламой, а денег от них городу нет, но Обама покинул Белый дом и этот мем умер.

В итоге имеем такой диалог с мэром:

- Сергей Константинович, а где деньги в бюджете от наружной рекламы? - Я не хочу в этой грязи копаться.

Нет, Сергей Константинович, копаться в грязи – это ваша работа, за которую мы вам платим зарплату.

Копаться в грязи рынка наружной рекламы.

Копаться в грязи микрорайона «Александровский», на котором вы пиарились-пиарились, да так ни одного дома и не построили.

Копаться в грязи очистных сооружений Черноисточинского водохранилища, откуда к нам в дома поступает непригодная для питья вода.

Копаться в грязи наших дворов, которые администрация и управляющие компании не могут привести в порядок.

Впрочем, нашлись добрые люди, которые «покопаются в грязи» вместо вас, – прокуратура Ленинского района. Им не зазорно. С нетерпением ждём итогов их проверки и возбуждения уголовных дел.

А «я не хочу копаться в этой грязи» – вы можете заявить вашим избирателям, когда, наконец, у вас хватит смелости объявить им, что вы не собираетесь на второй срок.