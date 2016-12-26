Дорогу до Серебрянки строить не надо

Я за то, чтобы жители Серебрянки жили хорошо. Но против того, чтобы туда строили дорогу за 1,5 миллиарда рублей.

В этой стране все чиновники боятся Путина. Если он сказал на своей пресс-конференции, отвечая на вопрос про посёлок Серебрянка под Нижним Тагилом, что «люди, где бы они ни жили, должны пользоваться благами цивилизации», значит, губернатор будет строить дорогу.

Об этом Евгений Куйвашев сегодня и заявил:

«О дороге знаю ещё с прошлого года, выделили 11 млн рублей, – заявил Евгений Куйвашев. – Вся проблема в том, что загруженность этой дороги 300 автомобилей в сутки – протяжённость 50 км. На капремонт нужно 1,5 млрд рублей. Поручение найти эти средства министру транспорта уже дано. Исправим, но быстро сделать не получится – очень уж капиталоёмкий проект».

На мой взгляд, заявление президента просто абсурдно. В огромной России есть тысячи населённых пунктов, умирающих деревень, куда нет нормальной дороги, но там живут по три человека. Что, построить туда дороги за миллиарды бюджетных средств? Извините, но у нас федеральные и региональные трассы не мешало бы в порядок привести.

Строить дорогу до Серебрянки настолько же глупо, как и давить персики в стране, миллионы граждан которой эти персики позволить себе не могут.

Сто лет назад в Серебрянке жили 6000 человек. В 2010 году – 500. Сейчас там живёт человек 300. Как это ни прискорбно, но Серебрянку ждёт та же участь, как и многие-многие сельские поселения России. Однажды областные власти выпустят постановление о ликвидации этого населённого пункта. Такие «ликвидации» проводятся в Свердловской области ежегодно.

Но вернёмся к заявлению Путина: «Люди, где бы они ни жили, должны пользоваться благами цивилизации». Даже если дорогу построить, жители Серебрянки, как и многие другие жители России, не смогут воспользоваться «благами цивилизации». Ведь для этого им нужно будет построить систему канализации, чтобы они в туалет на лыжах не ходили, провести газ и отопление. Там нет почтового отделения (закрылось в прошлом году), там нет отделения банка, там нет больницы, там нет работы – там нет ничего. Кто и как будет решать вопрос с этими «благами цивилизации»?

Если 1,5 млрд рублей на строительство дороги разделить на население Серебрянки и близлежащих деревень (пусть это будет суммарно 500 человек), то получится по три миллиона рублей на каждого жителя. На эти деньги им всем можно купить по трёхкомнатной квартире в новостройке в Тагиле и в придачу по двухэтажной даче с баней, теплицами и 10-20 сотками земли в территориальной близости к городу («Авито» вам в помощь, если не верите).

И вот тогда жители Серебрянки начнут, наконец, пользоваться благами цивилизации.

Есть ещё вариант. Помните провалившийся проект мэра Носова по строительству микрорайона «Александровский»? Там ни одного дома так и не построили, участок пустует, и, главное, за счёт областного бюджета уже проведены все коммуникации.

Построить там всем по новому дому с отделкой вместо их разваливающихся серебрянских избушек – это будет стоить дешевле строительства дороги туда.

А сэкономленные деньги всегда есть куда потратить. Далеко ходить не надо – вот свежая история.

Сирота из села Таборы Свердловской области Анастасия Таякова по решению суда получила квартиру в новом доме. Ей сейчас 24 года, хотя квартиру по закону ей должны были выделить в 18. У неё двое маленьких детей.

«В квартире вместо батарей работают четыре электрообогревателя, но в доме холодно, температура не достигает 18 градусов тепла, – рассказала URA.Ru Анастасия Таякова. – Возле входной двери образуется наледь, обои на стенах лопнули, да и сами стены пошли трещинами: из ванной комнаты в щель видна кухня!.. Но самая главная беда – не работают системы водоснабжения и канализации. За водой я хожу на колодец, который в 600 метрах от дома, а в туалет мы ходим старый, заброшенный, который в 300 метрах от нас».

Скажите, а Анастасия Таякова со своей семьёй не должна пользоваться благами цивилизации?