Сегодня: Пн, 26 Декабря, 2016 | USD 60,91 руб. 0,09   EUR 63,73 руб. 0,27   | -8 °C

Дорогу до Серебрянки строить не надо


Бычков Егор 26.12.2016

Общественный деятель, журналист

Я за то, чтобы жители Серебрянки жили хорошо. Но против того, чтобы туда строили дорогу за 1,5 миллиарда рублей.

В этой стране все чиновники боятся Путина. Если он сказал на своей пресс-конференции, отвечая на вопрос про посёлок Серебрянка под Нижним Тагилом, что «люди, где бы они ни жили, должны пользоваться благами цивилизации», значит, губернатор будет строить дорогу.

 Об этом Евгений Куйвашев сегодня и заявил:

«О дороге знаю ещё с прошлого года, выделили 11 млн рублей, – заявил Евгений Куйвашев. – Вся проблема в том, что загруженность этой дороги 300 автомобилей в сутки – протяжённость 50 км. На капремонт нужно 1,5 млрд рублей. Поручение найти эти средства министру транспорта уже дано. Исправим, но быстро сделать не получится – очень уж капиталоёмкий проект».

На мой взгляд, заявление президента просто абсурдно. В огромной России есть тысячи населённых пунктов, умирающих деревень, куда нет нормальной дороги, но там живут по три человека. Что, построить туда дороги за миллиарды бюджетных средств? Извините, но у нас федеральные и региональные трассы не мешало бы в порядок привести.

Строить дорогу до Серебрянки настолько же глупо, как и давить персики в стране, миллионы граждан которой эти персики позволить себе не могут.

Сто лет назад в Серебрянке жили 6000 человек. В 2010 году – 500. Сейчас там живёт человек 300. Как это ни прискорбно, но Серебрянку ждёт та же участь, как и многие-многие сельские поселения России. Однажды областные власти выпустят постановление о ликвидации этого населённого пункта. Такие «ликвидации» проводятся в Свердловской области ежегодно.

Но вернёмся к заявлению Путина: «Люди, где бы они ни жили, должны пользоваться благами цивилизации». Даже если дорогу построить, жители Серебрянки, как и многие другие жители России, не смогут воспользоваться «благами цивилизации». Ведь для этого им нужно будет построить систему канализации, чтобы они в туалет на лыжах не ходили, провести газ и отопление. Там нет почтового отделения (закрылось в прошлом году), там нет отделения банка, там нет больницы, там нет работы – там нет ничего. Кто и как будет решать вопрос с этими «благами цивилизации»?

Если 1,5 млрд рублей на строительство дороги разделить на население Серебрянки и близлежащих деревень (пусть это будет суммарно 500 человек), то получится по три миллиона рублей на каждого жителя. На эти деньги им всем можно купить по трёхкомнатной квартире в новостройке в Тагиле и в придачу по двухэтажной даче с баней, теплицами и 10-20 сотками земли в территориальной близости к городу («Авито» вам в помощь, если не верите).

И вот тогда жители Серебрянки начнут, наконец, пользоваться благами цивилизации.

Есть ещё вариант. Помните провалившийся проект мэра Носова по строительству микрорайона «Александровский»? Там ни одного дома так и не построили, участок пустует, и, главное, за счёт областного бюджета уже проведены все коммуникации.

Построить там всем по новому дому с отделкой вместо их разваливающихся серебрянских избушек – это будет стоить дешевле строительства дороги туда.

А сэкономленные деньги всегда есть куда потратить. Далеко ходить не надо – вот свежая история.

Сирота из села Таборы Свердловской области Анастасия Таякова по решению суда получила квартиру в новом доме. Ей сейчас 24 года, хотя квартиру по закону ей должны были выделить в 18. У неё двое маленьких детей.

«В квартире вместо батарей работают четыре электрообогревателя, но в доме холодно, температура не достигает 18 градусов тепла, – рассказала URA.Ru Анастасия Таякова. – Возле входной двери образуется наледь, обои на стенах лопнули, да и сами стены пошли трещинами: из ванной комнаты в щель видна кухня!.. Но самая главная беда – не работают системы водоснабжения и канализации. За водой я хожу на колодец, который в 600 метрах от дома, а в туалет мы ходим старый, заброшенный, который в 300 метрах от нас».

Скажите, а Анастасия Таякова со своей семьёй не должна пользоваться благами цивилизации? 

Все записи автора Стать автором




Список Авторов


Адам Диана
Кандидат педагогических наук, магистр экономики, доцент кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ (г. Екатеринбург), медиаэксперт Уральского центра инновационных образовательных технологий, учитель экономики МБОУ СОШ№10 и МБОУ гимназии
Александр Германович
Собиратель городских звуков, участник сообщества «Красивый Тагил»
Александр Сергеев
Публицист, студент магистратуры СПбДА
Александр Субботин
Разносчик культуры, участник перформанс-труппы «Звучащее тело», завсегдатай арт-пространства «Яйцо»
Алексей Слободской
Бывший журналист и немножко писатель, маркетолог.
Альбина Хитрина
Стилист-дизайнер, основатель творческого пространства, блогер
Альшевских Андрей
Депутат-коммунист регионального Заксобрания
Амиров Валерий
Доцент факультета журналистики УрФУ, кандидат филологических наук
Анастасия Бусыгина
Поклонник искусства, синемафил, публицист, свободный художник
Анатолий Пивоваров
Блогер
Андрей Батурин
куратор Центра Прикладной Урбанистики
Андрей Волегов
Член Общественной палаты Свердловской области, председатель Правления Региональной Общественной Организации Свердловской области "ЭКОПРАВО"
Аникин Александр
Общественный деятель, блогер
Анна Красавина
Культурный обозреватель
Анна Мамонтова
Директор студии кулинарных мастер-классов
Благотворительный Фонд «Живи, малыш»
Блог Редакции
«Между Строк» - Это много политики, критики, новости с негативным оттенком и слухи», - слышим мы о себе со всех сторон.
Бычков Егор
Общественный деятель, журналист
Васюнов Максим
Тагильчанин, тележурналист, сейчас живет и работает в Москве
Вахонина Наталья
Главный редактор Агентства новостей "Между строк"
Волков Павел
Лауреат конкурса «Молодые фотографы России-2014», тагильчанин, сейчас живёт в Санкт-Петербурге
Воронин Владислав
Доцент НТИ УрФУ
Гаев Владимир
Депутат Нижнетагильской городской Думы (ЛДПР)
Гвоздева Ольга
Старший тренер сборной команды Свердловской области по гребному слалому, Мастер спорта России, Заслуженный тренер России
Горьков Дмитрий
Бизнес-консультант
Денис Славин
Журналист, писатель, инженер.
Дмитрий Кужильный
Автор проекта «Город-ЛабириНТ»
Евгений Ковтунов
Основатель мотоцентра «Техника движения», основатель нижнетагильского байк-клуба «Скифы»
Евгений Ющук
Профессор кафедры мировой экономики УрГЭУ, кандидат экономических наук, главный редактор сетевого издания "Интермонитор"
Евгения Швыркалова
Читатель, зритель, слушатель
Екатерина Савина
Директор «Центра юридических консультаций»
Екатерина Третьякова
редактор раздела Афиша АН Между строк
Елена Ионова
Художница, поэтесса, куратор арт-пространства «Яйцо»
Елена Риш
Фотограф в вечном поиске вдохновения
Жалнин Ярослав
Актёр, тагильчанин
Игорь Устинов
Адвокат
Ионин Дмитрий
Депутат регионального Заксобрания
Исупова Оксана
журналист
Казакова Алёна
бывший главбух. «Записки счастливой домохозяйки»
Казаринов Алексей
Депутат Нижнетагильской городской думы
Камила Мориак
поэт, блогер, арт-менеджер «Дома художника»
Киноблог «Светский экран»
Киселев Константин
Политолог, заместитель директора по науке Института философии и права УРО РАН
Ксения Баданина
Старший научный сотрудник Нижнетагильского музея изобразительных искусств
Кураев Андрей
Диакон, профессор Московской духовной академии
Малык Александра
Фотограф
Мохов Михаил
Руководитель общественного движения "Нижнетагильский городской родительский комитет"
Назарова Мария
инженер по профессии, свободный художник по призванию
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
Учреждение культуры
Николай Карлин
директор агентства недвижимости
Ольга Емельяненко
Cоздатель студии семейного творчества, ведущая детских занятий, журналист
Ольга Объедкова
Автор и актриса команды КВН "Урал"
Ольга Семеновых
Реставратор Нижнетагильского музея изобразительных искусств, руководитель студии при музее
Павел Булатов
Журналист
Партин Сергей
бизнесмен, директор кондитерской «Маруся»
Перов Дмитрий
автор и исполнитель песен
Ройзман Евгений
Основатель Фонда «Город без наркотиков», глава г. Екатеринбург
Рыбаков Василий
Общественный деятель, блогер
Сивков Игорь
Бывший водитель автобуса. Записки тагильчанина из Таиланда
Степан Паньшин
Слуга и деятель культуры
Тагил говорит
Татьяна Попова
Сомелье, ведущая эногастрономических ужинов, винный путешественник, бывший маркетолог и ресторатор
Татьяна Харькова
Культурный агент Афиши НТ, созерцающий, ищущий и учащийся