Сегодня: Пн, 31 Июля, 2017 | USD 59.54 руб. 0.54   EUR 69.68 руб. 1.68   | 24 °C

История про подсказки для актёров


Жалнин Ярослав 31.07.2017

Актёр, тагильчанин

Недавно на пробы ходил: мелодрама про сложную судьбу провинциальной девушки, попавшей в сети хитрого столичного парня. Ну вот, хитрый и обаятельный прощелыга  это я.

Прихожу по адресу, вижу какой-то подвал. Закрыто. Рядом бегает собака хромая, во дворе ни души, только детские карусельки от ветра скрипят. Вдруг раздаётся приближающийся рёв мотоцикла. Смотрю, шикарный железный конь, как говорят многие мотоманы, круизёр. За рулём какой-то нереально брутальный тип в чёрной каске, с развивающимися длинными белыми волосами и в кожанке, как Шварценеггер в известном фильме.

Я стою и думаю, хоть бы это был не режиссёр... Иначе я не пойму, как он может снять такую мелодраму? Тут он, побрякивая железками на сапогах, идёт ко мне, жмёт руку и говорит: «Привет, я режиссёр!» Я прямо гигикнул от радости. Стою, улыбка до ушей, а всё потому, что голос у описанного байкера был такой, как будто он только что в школу пошёл и пищал как 7-летняя девчонка. Думаю: ну тогда сможет снять.

Зашли в подвал (надпись краской на стене гласила «Киностудия»). Сели. 

 Почитаем?  всё также нежно спрашивал меня этот мачо в сапогах.

Собрался я и начал репетировать. Меня даже почему-то не удивило, что во время репетиции в дверь зашли какие-то люди с животами и стали обсуждать, куда ставить лестницу, чтоб она не мешала. Не обратив внимания, закончил свою актёрскую версию выданной сцены.

Тут байкер-режиссер выдаёт:

 Ярослав, я бы хотел, чтобы ваш герой был... был... ну такой Караченцев-Бельмондо...

Я впервые услышал такую формулировку, но пытался воспринимать все серьёзно:

 Это в одно слово или вам по отдельности каждый?

 Да, да, в одно: Караченцев-Бельмондо.

 Ну, я помню этих актёров уже в серьёзной возрастной категории, вы про какой этап их развития говорите?

 Про совокупный.

 Класс...  протяжно сказал я, глядя в его режиссёрские глаза. Вот так подсказка! Просто золотой ключ к поиску зерна роли! Конечно же, я попробовал найти в себе и Караченцева, и Бельмондо, и даже Марлона Брандо  вдруг пригодится! Мне кажется, так можно пробовать делать во всех сферах: приходит архитектор к заказчику, а тот ему: хочу, говорит, такой дом, как мороженое в вафельном рожке, и чтоб вкусно было...

Понятное дело, мы не подошли друг другу. Но на то они и пробы, чтобы пробовать.

Все записи автора Стать автором




Список Авторов


Адам Диана
Кандидат педагогических наук, магистр экономики, доцент кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ (г. Екатеринбург), медиаэксперт Уральского центра инновационных образовательных технологий, учитель экономики МБОУ СОШ№10 и МБОУ гимназии
Александр Белоусов
Политолог
Александр Германович
Собиратель городских звуков, участник сообщества «Красивый Тагил»
Александр Пирогов
Политтехнолог, руководитель группы политического консультирования «Пирогов и партнеры»
Александр Сергеев
Публицист, студент магистратуры СПбДА
Александр Субботин
Разносчик культуры, участник перформанс-труппы «Звучащее тело», завсегдатай арт-пространства «Яйцо»
Алексей Слободской
Бывший журналист и немножко писатель, маркетолог.
Альбина Хитрина
Стилист-дизайнер, основатель творческого пространства, блогер
Альшевских Андрей
Депутат Государственной Думы РФ
Амиров Валерий
Доцент факультета журналистики УрФУ, кандидат филологических наук
Анастасия Бусыгина
Поклонник искусства, синемафил, публицист, свободный художник
Анастасия Фабриченко
Тагильчанка, сотрудница французского банка в Дубае
Анатолий Котков
Председатель Совета ветеранов посёлка Уралец, депутат Государственной Думы России второго созыва
Анатолий Пивоваров
Урбанист, дизайнер
Анатолий Чиквин
Независимый эксперт по ЖКХ
Андрей Батурин
куратор Центра Прикладной Урбанистики
Андрей Волегов
Член Общественной палаты Свердловской области, председатель Правления Региональной Общественной Организации Свердловской области "ЭКОПРАВО"
Андрей Щукин
Общественник
Аникин Александр
Общественный деятель, блогер
Анна Красавина
Культурный обозреватель
Анна Мамонтова
Директор студии кулинарных мастер-классов
Антон Селиверстов
Журналист, писатель, инженер
Артур Тирский
Руфер-фотограф из Екатеринбурга
Благотворительный Фонд «Живи, малыш»
Блог Редакции
«Между Строк» - Это много политики, критики, новости с негативным оттенком и слухи», - слышим мы о себе со всех сторон.
Бычков Егор
Директор Агентства новостей «Между строк»
Васюнов Максим
Тагильчанин, тележурналист, сейчас живет и работает в Москве
Вахонина Наталья
Главный редактор Агентства новостей "Между строк"
Владимир Перетягин
Президент некоммерческого партнёрства «Союз болельщиков Урала»
Волков Павел
Лауреат конкурса «Молодые фотографы России-2014», тагильчанин, сейчас живёт в Санкт-Петербурге
Воронин Владислав
Доцент НТИ УрФУ
Гаев Владимир
Депутат Нижнетагильской городской Думы (ЛДПР)
Гвоздева Ольга
Старший тренер сборной команды Свердловской области по гребному слалому, Мастер спорта России, Заслуженный тренер России
Горьков Дмитрий
Бизнес-консультант
Дмитрий Кужильный
Автор проекта «Город-ЛабириНТ»
Евгений Ковтунов
Основатель мотоцентра «Техника движения», основатель нижнетагильского байк-клуба «Скифы»
Евгений Ющук
Профессор кафедры мировой экономики УрГЭУ, кандидат экономических наук, главный редактор сетевого издания "Интермонитор"
Евгения Новокшонова
Художник, инвалид-колясочник с неограниченными возможностями
Евгения Швыркалова
Читатель, зритель, слушатель
Екатерина Баранова
Журналист, редактор раздела «Авторские колонки»
Екатерина Савина
Директор «Центра юридических консультаций»
Екатерина Третьякова
Замдиректора ГК «Гора Белая», мама
Елена Ионова
Художница, поэтесса, куратор арт-пространства «Яйцо»
Елена Риш
Фотограф в вечном поиске вдохновения
Жалнин Ярослав
Актёр, тагильчанин
Игорь Устинов
Адвокат
Илья Тагильчанин
Блогер, общественник
Ионин Дмитрий
Депутат регионального Заксобрания
Ирина Каренина
Поэт
Исупова Оксана
журналист
Казакова Алёна
бывший главбух. «Записки счастливой домохозяйки»
Казаринов Алексей
Депутат Нижнетагильской городской думы
Камила Мориак
куратор поэтических вечеров
Киноблог «Светский экран»
Киселев Константин
Депутат Екатеринбургской городской Думы
Ксения Баданина
Старший научный сотрудник Нижнетагильского музея изобразительных искусств
Ксения Ларина
Художник, куратор галереи Art-meeting
Кураев Андрей
Диакон, профессор Московской духовной академии
Лариса Калашникова
Психолог Городского дворца молодёжи
Людмила Желтова
Тагильчанка из Санкт-Петербурга
Малык Александра
Фотограф
Мария Файзуллина
Журналист, психолог
Мохов Михаил
Руководитель общественного движения "Нижнетагильский городской родительский комитет"
Надежда Левагина
Многодетная мама
Назарова Мария
инженер по профессии, свободный художник по призванию
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
Учреждение культуры
Николай Карлин
директор агентства недвижимости
Ольга Емельяненко
Cоздатель студии семейного творчества, ведущая детских занятий, журналист
Ольга Объедкова
Автор и актриса команды КВН "Урал"
Ольга Семеновых
Реставратор Нижнетагильского музея изобразительных искусств, руководитель студии при музее
Павел Булатов
Журналист
Партин Сергей
бизнесмен, директор кондитерской «Маруся»
Перов Дмитрий
автор и исполнитель песен
Ройзман Евгений
Основатель Фонда «Город без наркотиков», глава г. Екатеринбург
Рыбаков Василий
Общественный деятель, блогер
Сивков Игорь
Бывший водитель автобуса. Записки тагильчанина из Таиланда
Степан Паньшин
Слуга и деятель культуры
Тагил говорит
Татьяна Попова
Сомелье, ведущая эногастрономических ужинов, винный путешественник, бывший маркетолог и ресторатор
Татьяна Харькова
Культурный агент Афиши НТ, созерцающий, ищущий и учащийся
Юлия Кирилюк
Художница