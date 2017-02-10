St Valentine’s Wine

Одна из моих любимых современных поговорок «Кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины» применима и к приближающемуся Дню всех влюблённых. Можно долго обсуждать заграничные, чуждые нам корни этого праздника, вспоминать про Петра и Февронью и говорить, что этот день навязан алчными маркетологами и рекламистами. А можно просто порадоваться хорошему поводу для романтичного настроения. Так как вино является частым сопровождением свиданий, обсудим самое романтичное из них – розе.

Обычно цвет белого и красного вина эксперты описывают тремя-четырьмя сухенькими терминами: рубин, гранат, соломенное, прозрачно-золотистое. Бывают вариации, но в основном с цветом красного и белого всё более или менее определённо. Другое дело – розе. Стоит заглянуть в школу сомелье на занятие по розовым, как преподаватель выдаст с десяток цветовых характеристик: глаза куропатки, нежно-лососевый, бледно-рубиновый, маргаритковый, бёдра испуганной нимфы, отрицательный зелёный, красно-коралловый, бледная фуксия, бутон шиповника. НИИ розовых вин Видобана (регион Прованс, Франция) выделил 138 оттенков розе, среди них основные – личи, персик, лосось, абрикос, коралл, малина, вишня.

Некоторые сомелье называют розе вином одной ночи. Но вовсе не потому, что неизвестно чем закончится вечер с розе. А потому что для его производства белый сок красного винограда настаивают на кожице до 8-10 часов. Чем дольше контакт с кожицей, тем плотнее цвет.

Розовое вино считается самым гастрономичным. Сочетаемость вина с едой – очень модная тема. Сладкие розовые вина прекрасно округляют острый вкус жирных блюд паназиатской кухни. Сухие розе вообще уникально универсальны благодаря высокой кислотности. Сухие розовые вина служат отличным сопровождением к жаренному на гриле мясу, к постной рыбе вроде тунца, к овощам. Розовое вино – вино будущего. Оно красиво, хорошо сочетается с едой, доступно в финансовом смысле, показывает интересные результаты при современных технологиях.

И не нужно думать, что розе – это исключительно девичья тема. По данным исследовательской компании Mintel, в Великобритании розовые вина употребляют 43% населения всех возрастных категорий, причём, что более важно, и мужчины, и женщины. А в США осенью 2012 года в рамках Национального месяца по борьбе с раком груди была запущена кампания Real Men Drink Pink, в рамках которой часть средств от продаж розового вина направлялась в фонды по борьбе с заболеванием.

Rose или Кларет во Франции; Rosato, Кьяретто или Черазуоло (от слова «вишенка») в Италии; Rosado в Испании; Blush в США. Среди множества самых разных розовых вин принято выделять самые яркие стили, называемые чаще всего по месту их производства. Расскажу о самых известных, тех, что можно найти на наших полках.

Первый и самый популярный регион, посвящённый розе, – уже упоминавшийся сегодня Прованс. Каждая 3-я бутылка французского розе родом из Прованса. А в самом Провансе 90% производимого вина – розовое. Прованс – это первая территория во Франции, где ещё 2500 лет назад стали делать вино. И есть доказательства, что тогда оно было розовым! Сухое розовое из Прованса отличает благородный бледный цвет, сдержанная палитра ароматов гаррик – трав, что раскинулись разноцветными коврами по прованским землям: лаванды, базилика, тимьяна, розмарина. Насыщает вино можжевеловыми ароматами ветер с красивым названием мистраль. Это холодный северо-западный ветер, дующий на средиземноморское побережье Франции в весенние месяцы и являющийся настоящим бичом сельского хозяйства долины Роны и Прованса. Часто ветер настолько силён, что вырывает с корнем деревья, но виноделы называют его целебным. Ведь мистраль – это в буквальном смысле очищающие воздушные потоки, которые препятствуют появлению болезней на виноградниках. Сорта, используемые виноделами, в основном представлены в ассамбляже: Сира, Сенсо, Гренаш, Мурведр, Кариньян. Традиционная бутылка в Провансе называется кегля и имеет форму песочных часов. Прованское розе от Marius Peyol в супермаркетах «Лента» по цене 799 руб.

Французский регион Анжу, находящийся в долине реки Луары, ещё называемой долиной тысячи замков и садом Франции, даёт в основном полусладкие, яркие, лёгкие розовые вина с цветочным, карамельно-мармеладным, леденцовым ароматом и фруктовым вкусом, в котором можно услышать банан, клубнику и вишню. Используемые сорта – Гролло, Гаме, Каберне Совиньон и Каберне Фран. Цвет вин более насыщенный, уходящий в малиново-вишнёвый. Анжуйские розовые по уровню сладости делятся на две группы: Каберне д’Анжу (25 граммов остаточного сахара на литр) и Розе д’Анжу (17 г/л). На фото – анжуйское розе по цене 719,90 руб. в магазинах у дома в красно-белой гамме.

Ещё одна точка G на карте мира для любителей полусладкого розового – это Калифорния с самым известным американским сортом Зинфанделем. В 1850-х годах он пережил свой первый звездный час – пока ещё в роли красного вина. Во времена «золотой лихорадки» лозы Зинфанделя вместе с искателями приключений стали перебираться в северные районы штата. Отсюда Зинфандель разошёлся по всей Калифорнии. Выяснилось, что он не только прекрасно справляется с обилием солнца и не требователен к почве, но и даёт крепкие (хоть и несколько простоватые) красные вина с ярко выраженным ягодным вкусом. Винодел Боб Тринчеро пустил Зин в народ. В 1972 году, отжав очередную партию Зинфанделя, он слил с мезги часть свежего сока в надежде, что из оставшегося получится более насыщенное красное вино. А слитый сок так и остался стоять где-то рядом в бутыли, слегка забродил, а через две недели Боб обнаружил, что этот слив превратился в бледно-розовое, сладковатое, чуть-чуть игристое вино. «Чёрт, а ведь круто вышло!» – сказал Тринчеро и разлил по бутылкам Sutter Home White Zinfandel. В народе его окрестили «blush» (с англ. «румянец»). В 1980-м Тринчеро делал 25 тысяч ящиков, к 1986-му – полтора миллиона! Конечно, идея Тринчеро была растиражирована сотнями версий других производителей.

Все вышеперечисленные вина при покупке требуют внимания к году урожая: чем он ближе к дате покупки, тем лучше. Покупаем сейчас – ищем годы 2016-й, 2015-й, максимум 2014-й. Общее правило для лёгких розе: они долго не живут. Конечно, это не касается серьёзных французских производителей, таких как Domaines Ott или Sacha Lichine.

Внимание любителей долгоживущих, самых плотных, сухих розовых вин, местами переходящих в красные, хочу привлечь к трём регионам: АОС Тавель (долина реки Роны, Франция) – единственный во Франции апелласьон, квалифицированный исключительно для производства розовых вин из сортов Гренаш и Сенсо, которые особенно сильно почитал Оноре де Бальзак; АОС Бордо Кларет (Бордо, Франция) – регион, производящий клареты из Каберне Совиньон и Каберне Фран с XII века; DO Наварра (Испания) – место, где делают самые яркие и по цвету, и по вкусу испанские розе из Гарначи и Темпранильо. В наших магазинах их придётся поискать, но находка порадует Вас новыми винными впечатлениями.

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