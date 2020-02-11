Зюганов выступил за упоминание Бога в Конституции

Глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что фракция не возражает против упоминания Бога в Конституции страны, пишет «Интерфакс».

По словам лидера КПРФ, моральный кодекс строителя коммунизма был списан из Библии.

«Этот образ соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы. В послании апостола Павла есть главный лозунг коммунизма — кто не работает, тот и не ест. Собственно говоря, во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там ни пытался говорить другое, то просто положите рядом эти документы», — подчеркнул Зюганов.

Ранее с инициативой о включении упоминания Бога в Конституцию выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, однако в СПЧ сочли некорректным упоминать Бога в Конституции.

Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию в своём послании Федеральному собранию 15 января. Он озвучил ряд существенных изменений в статьи о полномочиях Госдумы, Совета Федерации, президента РФ и премьер-министра, также предложил создать новый орган — Госсовет.

Общероссийское голосование за принятие поправок в Конституцию, вероятнее всего, пройдёт в будний день — 22 апреля, — который объявят выходным.