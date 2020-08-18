Зюганов выступил в поддержку Лукашенко

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на видеоконференции Союза Коммунистических партий заявил, что поражение нынешнего руководства Белоруссии в затянувшемся политическом кризисе будет иметь тяжёлые последствия и для России, пишет РБК.

По его словам, если «сломают Белоруссию, в России будет ещё хуже». По мнению лидера КПРФ, начавшиеся забастовки в Белоруссии — это путь к разрушению государства, поскольку у оппозиции нет конкретных предложений о том, что нужно делать в экономике, политике и других сферах жизни. Ранее Зюганов в соцсетях называл «майдан» в Белоруссии шагом на пути к разрушению России.

Напомним, Центризбирком Белоруссии 14 августа провёл заседание по подведению итогов выборов президента республики. Согласно утверждённым итогам, за Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Оппозиция заявила о фальсификации итогов выборов, после чего по всей Белоруссии начались стихийные акции протеста и забастовки — граждане не согласны с официальными результатами голосования.

На акциях протеста задержаны тысячи человек. По информации СМИ, о местонахождении порядка 80 человек до сих пор ничего не известно. При этом из Белоруссии поступают сведения о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в органах внутренних дел.