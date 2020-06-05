Зюганов обвинил власти в «нарастающем скатывании к полицейщине» из-за ареста соратника Николая Платошкина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что формулировки статей, обвинения по которым предъявлены политологу и бывшему кандидату в депутаты Госдумы от КПРФ Николаю Платошкину, «довольно туманные и вызывающие недоумение», сказано в распространённом пресс-службой ЦК КПРФ заявлении Зюганова.

«Прежде всего, непонятно, как почтенный доцент, до сих пор не организовавший ни одного митинга, мог создавать угрозу массовых беспорядков. Ещё меньше бывший дипломат похож на телефонного террориста», — пишет лидер КПРФ.

Он считает, что арест политолога «вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства». В заявлении Зюганов говорит, что «объектом преследований» являются «левые силы, и особенно КПРФ». Глава политической партии перечисляет коммунистов, которые, на его взгляд, подверглись необоснованным преследованиям, — это депутат Госдумы шестого созыва Владимир Бессонов, бывший кандидат в президенты России от КПРФ, глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин и Иван Казанков. Всего, по словам политика, «число актов произвола против активистов их партии измеряется десятками».

«КПРФ осуждает репрессии в отношении политических активистов вне зависимости от их партийной принадлежности. Мы убеждены, что только содержательный диалог власти с оппозицией может создать основу для вывода России из тяжелейшего кризиса, созданного не столько эпидемией коронавируса, сколько грубейшими ошибками в социально-экономической политике», — написал Зюганов.

Он призвал «все народно-патриотические силы сплотиться, чтобы дать отпор полицейшине и защитить интересы трудового народа России».

Накануне, 4 июня, Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 августа в отношении политолога и экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Платошкина. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 212 УК РФ («Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков») и статьи 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»). О каких именно эпизодах идёт речь, в суде не уточнили.

Напомним, 8 февраля Платошкин посещал Нижний Тагил — в городе он представлял своё собственное движение «За новый социализм».