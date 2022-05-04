Звёздные спикеры форума «Svoya колея» научат предпринимателей Свердловской области развивать бизнес 

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и Министерство инвестиций и развития региона готовят большой бизнес-форум «Svoya колея. Время перемен» (18+). Событие пройдёт 19 мая в онлайн-формате, а это значит, что получить массу полезной информации и заряд мотивации можно будет не выезжая за пределы своего города.

Форум «Svoya колея. Время перемен» проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его участникам расскажут, как соответствовать вызовам времени, развивать бизнес, мотивировать себя и свою команду на достижение больших целей. Спикерами форума станут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, директор СОФПП Валерий Пиличев, предприниматели из Екатеринбурга, а также приглашённые звёздные гости.

Так, призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, режиссёр-постановщик, продюсер ледовых шоу Илья Авербух расскажет о своём опыте продюсерства и создании классной команды. Профессиональный переговорщик, эксперт по управлению сложными коммуникациями, профессор Военной академии Владимир Козлов расскажет, как подготовиться к переговорам со статусным собеседником, как договариваться, когда бизнес попал в жёсткий сценарий, и как получать самые выгодные условия сделок.

А изобретатель, основатель и управляющий партнёр IT-компании «Дамаск», занимающейся разработкой сервиса электронной очереди, Александр Другов поделится своей историей успеха, поведав о том, как за четыре года с нуля стать компанией № 1 в своей отрасли.

С подробной программой форума и списком экспертом можно познакомиться здесь. Участие в нём бесплатное, нужно лишь пройти предварительную регистрацию.