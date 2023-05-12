Звезда тагильского телеканала распродаёт свой «рабочий» гардероб из 100 платьев по 1000 рублей за наряд

Экс-ведущая тагильского телеканала «Реальный Тагил» Алина Пишванова (Вера Вишневецкая) в соцсетях выложила объявление о распродаже своего гардероба из 100 платьев. В описании уточняется, что каждый наряд был надет всего один раз и использовался во время эфира или съёмки. За каждое платье девушка назначила символическую цену — от 500 до 1500 рублей.

«У меня тут есть лишние платья, примерно 100, и это совсем не шутка. Платья, которые были надеты один раз на эфир или съёмку. Помогите пристроить в добрые руки. Если кому интересно, пишите в директ, продаю массово в среднем по 500–1500 рублей», — говорится в объявлении.

По словам Веры, в жизни она предпочитает носить одежду другого стиля, а количество вещей связано с тем, что на каждом эфире нужно было быть в новом образе.

«Столько платьев, юбок и топов с блузами накопилось за время, пока я работала на телевидении, потому что на каждый эфир я надевала новый комплект. Они все отвешены отдельно от моей одежды, которую я покупаю для повседневной жизни. У меня есть своя гардеробная, там же хранится реквизит со съёмок, так как я параллельно уже 7 лет работаю штатным фотографом в модельном агентстве», — пояснила Вера.