Звезда сериала «Патриот» Антон Жижин в тревел-шоу «Отпуск неподалёку» рассказал о туристических изюминках Нижнего Тагила 

Накануне вышел новый выпуск тревел-шоу «Отпуск неподалёку» (12+), в котором актёр Антон Жижин побывал в Нижнем Тагиле и на себе испытал всю притягательность и брутальность второго по величине города Свердловской области. В новом, четвёртом по счёту, выпуске актёр из Екатеринбурга, известный многим зрителям как Саня Кучин из телесериала «Патриот» (16+) на канале «ТНТ», сравнил Нижний Тагил с Австрией. Он побывал на горе Белой, померялся силой с тренером спорткомплекса «Борец», впервые увидел старинный орган родом из Норвегии, посетил музей бронетанковой техники «Уралвагонзавода» и попробовал десерт, приготовленный по рецепту австрийского кондитера.

В начале выпуска ведущий отправился на горнолыжный комплекс «Гора Белая». Там профессиональный тренер по горным лыжам Александр Ноговицын рассказал актёру о технике безопасности и о том, как правильно падать во время спуска с крутого склона. Затем Антон поднялся на смотровую площадку комплекса, где с высоты 715 метров смог полюбоваться пейзажем. Затем в СК «Борец» ведущий посоревновался в силовых упражнениях с «тагильским Шварценеггером» Михаилом Малыгиным.

Далее Антон съездил в музей изобразительных искусств, где органистка Нижнетагильской филармонии Наталья Воронина продемонстрировала звучание музыкального инструмента. Специалист уточнила, что тагильскому органу 115 лет, он был построен ещё в 1907 году и привезён сюда из Норвегии. Затем съёмочная группа отправилась в музей бронетанковой техники «Уралвагонзавода». Научный сотрудник выставочного комплекса Светлана Неймышева рассказала историю танков Т-90, Т-72А, ИТ-1 и Т-34. Вместе с видеооператором Антон побывал внутри танка Т-34 в роли механика-водителя и надел на себя танковый шлемофон. В завершении путешествия актёр в тагильской кофейне попробовал шоколадный торт, приготовленный по рецепту австрийского кондитера Франца Захера.