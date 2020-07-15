«Зрители будут заказывать фильмы на свой вкус». Главный киновед Нижнего Тагила рассказал о том, как изменится киноиндустрия после пандемии

С понедельника с разрешения главы Минкультуры Ольги Любимовой кинотеатры в некоторых регионах России смогли возобновить свою работу. В Свердловской области и в Нижнем Тагиле все кинозалы закрыты с конца марта, и когда они смогут вновь принять зрителей, до сих пор неизвестно. «Афиша МС» поговорила с членом экспертного совета Гильдии кино и телевидения, методистом по кино «Красногвардейца» Виталием Скоревым о том, когда тагильчане смогут посмотреть кино на большом экране, каким будет это кино и как вообще изменится киноиндустрия после вынужденного затишья.

— Виталий, есть ли понимание, когда тагильчане вновь смогут начать смотреть кино на большом экране — в августе, в сентябре?

— Всё зависит от решения губернатора Свердловской области, который на днях опять продлил ограничительные меры до 20 июля. Могу сказать точно: 1 августа, когда запланировано открытие московских кинотеатров, тагильские будут ещё закрыты. Дело в том, что на подготовку кинотеатров нужно как минимум две недели. Необходимо сделать разметку в коридорах, туалетах, поменять планы зрительных залов, чтобы увеличить расстояние между зрителями. Плюс нужно заключить договоры с прокатчиками, составить репертуар, запустить рекламу. Сотрудникам нашего кинотеатра пока не давали отмашку выходить на работу, многие сейчас находятся на удалёнке, кто-то в отпуске.

— Какие требования предъявляет Роспотребнадзор к работе кинотеатров в условиях пандемии?

­— Помимо разметки и дистанции между зрителями, которые я уже упомянул, кинотеатры должны установить интервалы между сеансами не менее 30 минут, чтобы проветривать и убирать залы. Все сотрудники должны носить маски и перчатки, посетителям также рекомендуется использовать маски. Насколько мне известно, продажа еды в кинотеатрах будет запрещена в первое время. Наверное, её можно будет принести с собой. Но зрителям точно придётся отвыкать от поп-корна, тем более ограничения будут сохраняться довольно долго.

— Не будет ли у людей страха возвращаться в кинотеатры после такого большого перерыва?

— Могу сказать одно: в наших соцсетях люди пишут, что готовы прийти к нам хоть сегодня. Очень много людей ждут, когда кинотеатр откроется, правда показывать им будет нечего. Но для многих и это не проблема, люди готовы смотреть повторы старых фильмов! У тагильчан возникла потребность прийти и посмотреть кино на большом экране.

— А что насчёт репертуара? Насколько мне известно, премьеры многих фильмов перенесли на 2021 год из-за пандемии…

— Сейчас все боятся выпускать большие проекты, потому что невыгодно показывать кино, когда половина кинотеатров во всём мире не работает. Ожидается, что самым большим фильмом-открытием будет картина «Довод» Кристофера Нолана. Но вообще делать какие-либо прогнозы на основной репертуар сложно, потому что каждую неделю происходят изменения дат релизов. Всё очень непредсказуемо сейчас.

— Как думаете, кинопоказы под открытым небом могут удовлетворить потребность зрителей в просмотре фильмов на большом экране?

— Организовать показы на свежем воздухе непросто — ночи сейчас светлые и вечером люди просто ничего не увидят на экране. В России только начала развиваться система автокинотетаров, которая на Западе очень популярна. К сожалению, мы бюджетники, у нас нет на это средств: а это серьёзные вложения, соизмеримые с открытием нового кинотеатра. Нужно закупить специальное оборудование, которое транслирует звук в каждую машину, нужен сам экран, нужна площадка, её нужно оформить.

Вообще я думаю, что после пандемии система кинопроката претерпит некие изменения. Во время карантина я участвовал в различных онлайн-конференциях, общался со своими друзьями и коллегами — многие считают, что довольно скоро зрители сами начнут решать, что им смотреть. Сейчас дистрибьютор диктует, что смотреть, а зритель выбирает из десятка фильмов, которые идут во всех кинотеатрах одновременно. И выбор небольшой. Но у каждого свой вкус, есть зрители, которым интересно авторское кино.

Так вот, в ближайшее время система начнёт работать на желание зрителя. Это можно сравнить с вызовом такси, хоть и очень отдалённо. Человек хочет посмотреть какой-то фильм, он звонит напрямую дистрибьютору и оставляет заявку. Ему предлагают день, сеанс и ещё просят собрать друзей, чтобы сеанс состоялся. Будут популярны небольшие, компактные залы на 10–15 человек, ведь в таких залах экономически легче организовать показы интересных немассовых фильмов.

Кстати, в Америке это уже началось. Netflix — ведущий стриминговый сервис, который сам производит фильмы, — скупает кинотеатры для показов. Дальше другие онлайн-кинотеатры пойдут по этому примеру. Скорее всего, за рубежом данная система внедрится года через два. До России она дойдёт лет через пять, а в Тагил придёт через 10. А может, и быстрее.

— Виталий, вы работает в кинотеатре 35 лет и застали разные периоды. Когда было сложнее: сейчас или, скажем, в 90-е, когда закрывались кинотеатры, в стране был кризис?

— Однозначно период 90-х был самым сложным. Это было время бескартинья, когда мы показывали американские фильмы категории В. Но зрители всё равно ходили в кино. Возможно, в какой-то мере перерыв в работе кинотеатров поможет изменить киноиндустрию и развернуть её лицом к зрителю. Возможно, изменится и сам зритель, научится выбирать то, что ему нравится, а не то, что рекламируют.

Из-за пандемии очень много слабых фильмов на экраны не попали и уже не попадут, потому что после открытия кинотеатров очередь будет напряжённая. Слабые фильмы-однодневки уйдут в интернет, а на экраны попадут сильные. С другой стороны, из-за кризиса будет меньше денег на кино и есть предположение, что в конце следующего года выйдет много малобюджетных фильмов. Однозначно изменятся взгляды на кино их создателей.

Появятся и новые форматы. Ещё перед пандемией российский продюсер и режиссёр Тимур Бекмамбетов начал разрабатывать формат фильмов под смартфон, которые можно смотреть вертикально, не переворачивая экран. Какие-то фильмы можно будет смотреть на смартфонах, но при этом будет много фильмов, которые можно будет смотреть исключительно на большом экране. Я считаю, это хорошее разделение. Думаю, благодаря коронавирусу эти изменения уже начали происходить.

— А изменится ли что-то в работе «Красногвардейца»?

— Все наши проекты будут продолжены. Фестиваль документального кино «Россия» обязательно пройдёт, просто сроки поменялись — его перенесли с октября на 23 ноября.

Клуб «Кинокритика», который стартовал в феврале, будет продолжен. У меня уже есть сюрприз для участников клуба: осенью хочу провести эксклюзивные показы двух фильмов режиссёра Дарьи Хреновой. Также есть художественный фильм, который был снят давно, но российские зрители его не видели, а американцы назвали лучшим фильмом года. Ещё мы готовим новый удобный сайт кинотеатра. Но пока не буду раскрывать все карты.