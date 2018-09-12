Zolotow Challenge. Россияне начали массово вызывать главу Росгвардии на дуэль

Заявление Виктора Золотова, который вызвал на дуэль Алексея Навального, пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную», становится интернет-челленджем: теперь уже обычные россияне вызывают Золотова на дуэли, предлагая свои условия.

Рассуждая о поединке Золотова и Навального, отмечают неравное положение дуэлянтов — глава Росгвардии лучше подготовлен физически, а оппозиционер больше поднаторел в коррупционных расследованиях, однако, вероятно, не очень силён в единоборствах. Поэтому россияне предлагают посоревноваться с Золотовым в альтернативных дисциплинах.

Одним из первых ответный вызов главе Росгвардии бросил мастер спорта по плаванию, бронзовый призёр чемпионата мира Виктор Солдатов, заявивший, что ждёт Виктора Золотова в бассейне.

«Если вам соревноваться с Навальным, то в дебатах или в раскрытии коррупции. Если ты хочешь из него сделать отбивную, я хочу показать, как ты будешь выглядеть на моём фоне в бассейне. Ты будешь выглядеть как килька в томате, как селёдка под шубой. Потому что я разделаю тебя как кит-убийца», — говорит в своём обращении пловец.

Ещё один альтернативный вариант поединка предложила Любовь Соболь.

«Я обвиняю вас в распиле и вызываю на поединок по профильному ЕГЭ по математике. Очевидно, что со счётом у вас серьёзные проблемы», — заявила Соболь.

Также Золотова вызвали на поединок по крестикам-ноликам, на соревнование по скоростному поеданию различных блюд и бой на бровях. Кроме того, главе Росгвардии предлагают сразиться в Майнкрафте и выживании на гороховой диете.

Поводом для видеообращения Золотова стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), обвинившего Росгвардию в закупках продуктов по завышенным ценам. Руководитель Росгвардии заявил, что основатель Фонда Алексей Навальный допустил «оскорбительные клеветнические размышления», которые «не принято просто так прощать».