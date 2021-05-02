«Золотая кочерыжка» осталась в Нижнем Тагиле

Накануне в Нижнетагильском драматическом театре завершился IX областной фестиваль-конкурс театральных капустников «Золотая кочерыжка». Впервые фестиваль, придуманный артистами тагильской драмы, прошёл не в День смеха, а 1 мая. Свои коррективы внесла пандемия. В 2020 году фестиваль пришлось отменить. Спустя год театральный праздник прошёл с новым размахом.

В этот вечер на сцене тагильской драмы выступали артисты девяти театров региона. Они представляли свои домашние заготовки на тему «Это песня о тебе — ТЕАТР!», шутили про пандемию, TikTok и «Золотую Маску». Оценки театрам выставляли министр культуры региона Светлана Учайкина, продюсер, директор фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгений Горенбург и кинорежиссёр Алексей Федорченко, недавно получивший приз Московского международного фестиваля за лучшую режиссуру.

«Сегодня удивительный день. Мы ждали его ровно 25 месяцев. 1 апреля 2019 года была последняя “Кочерыжка”, и вот, несмотря ни на что, мы здесь. Я бы хотел отметить людей, особенных для нашего театра, тех, кто сохранил билеты с прошлого года и пришёл по ним сегодня. Какими бы ни были великолепные артисты, режиссёры, но без вас, уважаемые зрители, не будет театра. Спасибо вам!» — обратился в финале вечера к залу заслуженный артист РФ, худрук драматического театра Нижнего Тагила Игорь Булыгин.

В этом году впервые был вручен спецприз имени театрального деятеля, почётного гражданина Свердловской области Михаила Сафронова, который ушёл из жизни в конце 2019 года. Почётную награду получил Екатеринбургский ТЮЗ, который Сафронов возглавлял с 1979-го по 1984 год.

Бронзовую «Кочерыжку» жюри отдало Серовскому театру драмы имени Чехова. Второе место у Свердловского театра музкомедии. А вот «Золотая кочерыжка» осталась дома — её получил Нижнетагильский драматический театр.