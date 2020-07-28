Знатока «Что? Где? Когда?» отстранили от работы с детьми после обвинения в домогательствах к школьницам

Игрок «Что? Где? Когда?», учитель из Санкт-Петербурга Михаил Скипский добровольно покинул комиссию по работе с детьми и молодёжью в Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» (МАК ЧГК). Также мужчина отстранён от любых мероприятий с участием детей и молодёжи, проводимых под эгидой ассоциации. Ранее сразу несколько девушек обвинили Скипского в сексуальных домогательствах.

Участие знатока в комиссии приостановлено с 28 июля. В том числе он отстранён от школьных и студенческих турниров и тренерской работы.

В середине июля несколько девушек рассказали, что Скипский домогался к ним, когда они были несовершеннолетними. Так, например, журналистка издания The Bell Екатерина Аренина написала у себя в Twitter, что Скипский пытался поцеловать её, когда ей было 15 лет. В материале «Mедузы» рассказывается, что в реплаях к твиту Арениной ещё несколько девушек рассказали о домогательствах со стороны Скипского. В доказательство своих слов они выкладывали скриншоты переписки с мужчиной, в которых Скипский позволял себе откровенные шутки. Помимо этого, изданию удалось пообщаться с бывшими ученицами именитого знатока, которые также заявили о сексуальных домогательствах со стороны педагога.

Как пишет Znak.com, в ответ на публичные обвинения в адрес знатока президент МАК ЧГК Андрей Козлов заявил, что обвинения в адрес Скипского вызваны «желанием прикоснуться к известному человеку и получить свою минуту славы». Сам игрок никак ситуацию не прокомментировал.