Znak.com обнаружил недвижимость на десятки миллионов рублей и незадекларированный земельный участок на Рублёвке у научного руководителя «дочери Путина»

Znak.com и волонтёрский проект RAVEN обнаружили недвижимость на десятки миллионов рублей и незадекларированный земельный участок на Рублёвке у главного внештатного эндокринолога Минздрава Ивана Дедова. Ранее он был научным руководителем Марии Воронцовой, которую СМИ называют старшей дочерью президента РФ Владимира Путина.

Как пишет издание, 79-летнему Дедову и его родственникам в разные годы принадлежали несколько земельных участков в Подмосковье и недвижимость в Москве. Помимо этого, согласно документам Росреестра, он получал землю в аренду от Российской академии медицинских наук (РАМН), которую впоследствии возглавлял.

«При этом один из земельных участков на Рублёвке, которым Дедов владеет больше 10 лет, не попал ни в одну из его деклараций о доходах, что является нарушением законодательства», — пишет Znak.com, уточняя, что ориентировочная стоимость участка составляет 30 млн рублей.

По данным Росреестра, Иван Дедов с женой Ольгой Приезжевой 24 мая 2005 года оформили право собственности на квартиру площадью 123 квадратных метра в доме Совмина на улице 2-я Тверская-Ямская. В тот же день сделка была переоформлена — единственной собственницей осталась Ольга Приезжева. По данным ЦИАН, похожие квартиры в этом доме выставлены на продажу за 57 млн рублей. Кроме того, Иван Дедов в течение полугода (с конца 2012 и до середины 2013 года) был владельцем 73-метровой квартиры в доме на Рублёвском шоссе. Подобные квартиры стоят около 20 млн рублей.

Также учёному с 2009 года принадлежат два земельных участка в коттеджном поселке «Лесные дали» на Рублёвке, по 1,5 тыс. квадратных метров каждый. Посёлок находится рядом с одноимённым пансионатом управделами президента РФ. По данным ЦИАН, земельные участки, как у Дедова, продаются за 30 млн рублей.

На одном из участков в «Лесных далях» находится жилой дом (площадью 446,5 квадратного метра) со сторожкой (45,5 квадратного метра). Эта недвижимость указана в декларации Дедова. Подобные дома продаются примерно за 60 млн рублей.

При этом во всех опубликованных декларациях Ивана Дедова указан только один земельный участок с такой площадью.

Участник RAVEN юрист Григорий Машанов отмечает, что не указать находящийся в собственности земельный участок — это нарушение законодательства РФ.

«Дедов уволился с должности директора НМИЦ эндокринологии 7 февраля 2019 года, таким образом за 2018 год он не был обязан подавать декларацию. За ложь в декларации предусмотрена ответственность в виде увольнения с должности, но ни штрафов, ни лишения свободы, ни дисквалификации за это не предусмотрено», — пояснил Машанов, добавив, что закон предусматривает ответственность за незаконное обогащение даже после увольнения, то есть в ситуациях, когда доказано, что человек приобрёл имущество, значительно превышающее его легальные доходы.

Издание отмечает, что, несмотря на близость к семье президента и большое количество госнаград, Иван Дедов декларировал не слишком большие доходы — от 4,3 млн рублей до 9,8 млн рублей в год.

Иван Дедов привлёк к себе внимание в начале апреля во время совещания с экспертами по ситуации с коронавирусом, которое провёл президент Владимир Путин. Дедов хвалил главу государства и правительство за «очень взвешенную, хорошо просчитанную политику», которая позволит России выйти из сложной ситуации «с минимальными потерями».

«При этом, Владимир Владимирович, слышится ваша боль, боль за потери, боль, конечно, за государство. Но эта тональность правдивого разговора, очень корректного, тактичного, резонирует с нашими сердцами», — заявил тогда Дедов.

В 2016 году издание The New Times назвало Дедова научным руководителем Марии Воронцовой. Известно, что в 2011 году «дочь Путина» окончила факультет фундаментальной медицины МГУ, а затем была аспиранткой Эндокринологического научного центра Минздрава России (позже был преобразован в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»), который возглавлял Дедов. Несколько её научных статей выходили в журналах, где Дедов является главным редактором.