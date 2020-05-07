Znak: Голосование по поправке к Конституции могут провести в июле

Всероссийское голосование по поправке к Конституции может пройти в июле. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом подготовки к плебисциту. По данным одного из них, предварительной датой голосования назначено 8 июля.

Второй источник сообщил, что «это ещё не принятое решение». Он добавил, что в Кремле в том числе рассматривают вариант отмены голосования.

«В условиях, когда раздражение москвичей может быть большим, проводить голосование не имеет смысла», — считает он.

Ранее издание писало, что голосование по поправке в Конституцию может быть перенесено на 27 мая или 3 июня, уточняя, что точная дата будет определена исходя из эпидемиологической ситуации в стране. Тогда же собеседник Znak.com в аппарате президента сообщил, что окончательное решение о назначении голосования по Конституции может подаваться как «победа над коронавирусом» и символ возвращения «мирного» времени.