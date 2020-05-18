Znak: Большая часть комплектующих аппаратов ИВЛ от УПЗ покупается за рубежом

Большая часть комплектующих аппаратов ИВЛ, произведённых на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ), покупается за рубежом. Сбои в работе аппаратов, предположительно, стали причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в результате которых погибли шесть пациентов с COVID-19.

УПЗ входит в госкорпорацию «Ростех», которую возглавляет Сергей Чемезов — друг президента РФ Владимира Путина. Znak.соm и волонтёрскому проекту RAVEN удалось выяснить, что большая часть комплектующих для аппаратов ИВЛ закупается в основном в Китае и Тайване. А поставки от американских и европейских производителей совершаются в том числе через китайские компании-посредники.

Напомним, утром 12 мая произошёл пожар в реанимации петербургской больницы Святого Георгия, в результате погибли пятеро человек — все они были подключены к аппаратам ИВЛ. 9 мая произошёл пожар в реанимации московской больницы имени Спасокукоцкого. Тогда погиб один пациент. В обеих больницах использовались аппараты ИВЛ «Авента-М», произведённые на УПЗ. После происшествий Росздравнадзор приостановил использование этих аппаратов на территории России.

Полные данные о том, из чего состоят аппараты «Авента-М», в открытом доступе не опубликованы. На сайте Росздравнадзора опубликован список некоторых принадлежностей, и почти половина из них произведены немецкой компанией VBM Medizintehcnic GmbH. Однако, по данным сервиса ImportGenius (собирает таможенные данные об экспортно-импортных операциях) за период с 2015 по 2019 год, немецкие производители составляют только 10% от числа всех иностранных компаний, чью продукцию используют на заводе. Чуть больше, 15%, у США. 46% производителей находятся в Китае и Тайване.

Несмотря на то, что при производстве аппарата ИВЛ «Авента-М» используется большое количество зарубежных деталей, УПЗ оказался одним из главных бенефициаров реформы об импортозамещении. В 2014 году на волне антизападной риторики правительство РФ решило ограничить поставки импортной медтехники в российские больницы.

Как выяснило издание «Важные истории», УПЗ через суд вынуждал российские медучреждения отказываться от закупок у иностранных производителей и взамен заключать контракты с компаниями-посредниками на поставку медтехники УПЗ. Помимо того, что посредники завышали цены, они часто поставляли в больницы аппараты ИВЛ, не соответствовавшие техническим требованиям. Из-за этого контракты расторгались.