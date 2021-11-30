Зимняя Универсиада в Швейцарии отменена из-за нового штамма COVID-19

Зимняя Универсиада-2021 в Швейцарии отменена из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Решение об этом принял исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU), сообщается на сайте FISU.

«Перед лицом введённых в Швейцарии и по всему миру ограничений на путешествия у нас не остаётся иного выбора, кроме как отменить Зимнюю Универсиаду 2021 года в Люцерне. Это решение далось нам очень тяжело. Так много наших друзей в швейцарских университетах потратили массу сил и времени на подготовку к этому мероприятию. Однако новые ограничения на перемещения делают проведение студенческих игр невозможным», — сказал действующий президент FISU Леонз Эдер.