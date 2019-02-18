Зимний автоквест ЕВРАЗа собрал в Качканаре более 20 команд (ФОТО)

Автоквест «Гонка 55. Зимний Качканар» в минувшие выходные собрал 22 команды из городов Свердловской области. «Зимняя гонка» в этом году была приурочена к 55-летию выпуска первого агломерата на Качканарском ГОКе.

Большая автоколонна с наклейками участников квеста передвигалась по зашифрованным точкам города в поисках специальных кодов, новые задания игроки получали в онлайн-режиме на игровой платформе Encounter. По словам организаторов, ни одна команда не сошла с дистанции, несмотря на длительность игры и даже проколотое колесо.

«Задания в этот раз мы делали более игровыми, меньше текстовых вопросов, больше вопросов в форме ребусов. Новички на этапах кричали, что они не ожидали, что столько придётся бегать. Одна команда пробила колесо во время игры, пришлось менять, и ребята, к сожалению, потеряли время, но всё-таки добрались до финиша. Ещё была потрясающая команда “Стоять, это ограбление”, которая участвовала в костюмах клоунов. Это был настоящий праздник», — рассказали организаторы.

В течение игры лидер менялся, но в итоге первой к финишу пришла команда «Суп мудрости» из Качканара. Она и получила главный приз — 10 000 рублей. Командам «Молодёжка КОГа» и «поБЕДА Качканар», которых разделили на финише лишь 30 секунд, достались 7 и 5 тысяч рублей соответственно и подарки от спонсоров. Следующий автоквест ЕВРАЗа, которые проходят под эгидой управляющего директора ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексея Кушнарёва, состоится летом в Нижнем Тагиле.