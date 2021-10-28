​​​​​​​Зима придёт в Нижний Тагил к концу недели

В Свердловскую область идёт зима. К концу недели в регионе похолодает до –2 градусов, пройдёт снег.

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня днём, 28 октября, в Нижнем Тагиле воздух прогреется до +2 градусов. А уже завтра, 29 октября, похолодает до – 3. Ночью столбики термометров опустятся ещё ниже – до –7 ºС.

В выходные, 30 и 31 октября, температура воздуха днём не превысит +1 градуса, а ночью составит 2 – 6 градусов ниже ноля. И в субботу, и в воскресенье синоптики обещают снег с дождём и гололедицу на дорогах.