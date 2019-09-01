Журналисты РЕН ТВ обратились в СК после нападения иркутского сенатора (ВИДЕО)

Сенатор и лидер коммунистов в Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на съёмочную группу телеканала РЕН ТВ после вопроса о подпольных казино. Пострадавшая журналистка написала заявление в Следственный комитет.

Как сообщается на сайте телеканала, 31 августа, во время встречи с избирателями, журналисты задали Мархаеву вопрос о его причастности к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ. После этого сенатор «схватил корреспондента РЕН ТВ Евгению Могилевскую и стал выкручивать руку, в которой она держала микрофон. Помощники сенатора в этот момент толкали оператора телеканала, не давая ему вести съёмку».

В результате конфликта с народным избранником оператор получил ушиб, а корреспондент — вывих руки. Съёмочная группа написала заявление в СК.

На видеозаписи, опубликованной на сайте телеканала, сенатор говорит журналистам, что они его намеренно провоцируют.

В интервью ТАСС Мархаев заявил, что телеканал уже несколько месяцев «пишет гадости» о нём лично и членах его семьи. Согласно его версии событий, он и его помощники «просто убирали» от лица аппаратуру съёмочной группы телеканала РЕН ТВ.