Журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда» из-за «Смерти Сталина»

Журналисты, члены СПЧ Николай Сванидзе и Максим Шевченко вечером 30 января подрались в эфире радио «Комсомольская правда». Они были гостями программы «Радиорубка».

Темой выпуска стал вопрос «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить?». Одним из поводов для дискуссии, по словам ведущей Елены Афониной, стал отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина».

В конце эфира Шевченко заявил Сванидзе, что тот «плюёт на могилы погибших под Москвой». Сванидзе в ответ назвал Шевченко «мерзавцем».

В январе Минкульт России отобрал прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина». Это было сделано под предлогом дополнительной юридической проверки картины, которую назначили после специального показа в Минкульте для членов общественного совета, депутатов и кинематографистов. Участники просмотра раскритиковали фильм, назвав его «пасквилем» и «провокацией». Министр Владимир Мединский сказал, что фильм в России воспримут как насмешку «над всем советским прошлым», в том числе над жертвами сталинизма.