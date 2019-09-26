Журналиста «Известий» уволили после статьи с критикой Шойгу

Штатному военному обозревателю «Известий» Илье Крамнику заблокировали пропуск в редакцию после удаления с сайта написанной им статьи с критикой министра обороны Сергея Шойгу, сообщил «Дождю» сам журналист. Позже в Facebook Крамник сообщил, что редакция не продлила с ним контракт, из-за чего он остался без работы.

Материал «Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны» был опубликован 24 сентября, но через несколько часов его удалили с сайта. Статья посвящена интервью главы ведомства газете «Московский комсомолец»: Крамник писал, что связывать восстановление армии с назначением Шойгу министром обороны «вряд ли корректно». По словам корреспондента, написать этот материал его попросила редакция. Он считает, что статью удалили из-за «административного давления».

«Мне главный редактор сказал, что пока дома посиди, потому что пропуск, скорее всего, заблокирован. Надо подождать, пока ситуация уляжется», — рассказал Крамник.

Он добавил, что ему также заблокировали доступ к редактированию сайта «Известий» — он пытался зайти на административную страницу с домашнего компьютера, но у него не получилось. Крамник отметил, что сейчас «идут разборки» по поводу его дальнейшей работы. Он также предположил, что его страницу в Facebook пытались взломать.