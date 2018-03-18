Журналиста «Дождя» выгнали с избирательного участка в Севастополе

Корреспондента телеканала «Дождь» Владислава Пушкарёва удалили с избирательного участка № 97 в Севастополе, объяснив это отсутствием специальной аккредитации.

По его словам, в списке аккредитованных каналов оказались Первый канал, «Россия 1» и другие. Журналист сказал представителям комиссии, что по закону ему достаточно иметь документ из Центризбиркома. Ему ответили, что, если съёмочная группа не уйдёт из участка, полиция применит силу.

Заместитель председателя наблюдательной комиссии Вадим Старчиков в ответ на требование журналиста решить вопрос сказал, что это «не в его компетенции», и добавил, что аккредитацию Центризбиркома можно подделать.