Общество

Журналист Владимир Познер подверг критике правящий класс России и призвал президента грамотно выбирать своё окружение (ВИДЕО)

28.12.2019 23:32
Журналист Владимир Познер подверг критике правящий класс России и призвал президента грамотно выбирать своё окружение (ВИДЕО)

Журналист Владимир Познер на своём сайте подверг жёсткой критике правящий класс России. Также он призвал президента Владимира Путина окружать себя людьми, которые не побояться усомниться в его правоте.

Во время выступления в ресторане «Жеральдин» 2 декабря, видеозапись которого была опубликована на сайте, Познер заявил, отвечая на вопрос собеседника, что он «самого плохого мнения о правящем классе».

«Он плох, во-первых, потому что он советский и он не может никак справиться с новой ситуацией. У него другой взгляд, другой способ решения, как правило, силовой. Второе, что есть в этом классе, — что он рабский по своему взгляду. Он не говорит более высоко стоящему неприятных вещей, а более высоко стоящий, я имею в виду в данном случае Владимира Владимировича Путина, окружил себя людьми, которые думают только о том, как сказать ему то, что ему понравится, вместо того чтобы окружать себя людьми, которые ему скажут “нет, вы не правы”, людьми, которые умнее, которые лучше разбираются в своем деле, чем он. Потому что один человек не может разбираться лучше всех во всех делах», — считает журналист.

Также он добавил, что президент должен принимать решения исключительно на основании точной информации.

«Она может быть разной и разные точки зрения, но должна быть точная информация. Если ты принимаешь решения на основе фейковых новостей, неправильной информации, то твои решения будут неправильными. Это то, что и происходит. Никто не смеет встать и сказать», — заключил он.

Завершил своё выступление Познер цитатой английского историка и политика Джона Дальберг-Актона о том что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно.

Видео: pozneronline.ru
Фото: 
kino-teatr.ru
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