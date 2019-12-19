Журналист «Интерфакса» напомнила президенту о деле Ивана Голунова

Представитель агентства «Интерфакс» задала вопрос Путину о резонансном деле Ивана Голунова.

«Вы назвали ситуацию "беспределом". С тех пор виновные не найдены, материалы дела засекречены, расследование ведётся в отношении неустановленных лиц. Дело Голунова — отражение признаков правоохранительной системы, с которой сталкиваются все: безнаказанность и принцип "своих не сдаём". Не пришло время перетряхнуть и почистить правоохранительные органы? Можете гарантировать, что дело Голунова не будет спущено на тормозах?» — спросила журналистка.

Путин отметил, что «лучше нам чисток не проводить, совершенствовать работу органов, контролировать — надо, это очевидно».

«Во всех органах работают службы собственной безопасности. Вопрос "своих не сдаём" совершенно некорректен. Да, такое бывает, когда начальство пытается прикрыть своих, но собственная безопасность работает эффективно», — сказал президент.

Говоря о деле Голунова, Путин отметил, что необходимые меры по его расследованию предпринимаются.