Жизненно важных лекарств в Свердловской области хватит на год 

В Свердловской области создали запас жизненно важных лекарств. Как сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на Минздрав, областные льготники обеспечены лекарствами на год вперёд, федеральные — на восемь месяцев.

«В наших медицинских организациях есть резерв лекарственных препаратов. Особенно это касается перечня жизненно важных и необходимых лекарственных средств. Лечебные учреждения уже заключили контракт либо находятся в процессе на последующие поставки. Что касается амбулаторных пациентов, здесь, прежде всего, в зоне повышенного внимания льготные категории граждан. Я могу сказать, что министерство здравоохранения закупило препараты в объёме годовой потребности льготных категорий граждан, кто обеспечивается за счёт средств областного бюджета, и в объёме восьмимесячной потребности на федеральных льготников. У нас эти препараты уже есть. Дальше мы продолжаем процесс закупа», — рассказала заместитель министра здравоохранения Елена Чадова.

На новоуральском заводе «Медсинтез», который производит инфузионные растворы и инсулины, входящие в список жизненно важных лекарственных средств, подтвердили, что предприятие работает стабильно.

«Есть уверенность в будущем, мы сможем выпускать препараты и дальше. Мы активно занимаемся теми вопросами, которые могут возникнуть или потенциально возникли уже, но, в принципе, мне понятно, как их решать. Сырья у нас достаточно, чтобы продолжать работу. Ну и государство обещало активно помогать системообразующим предприятиям. Мы надеемся на то, что будут определённые изменения в законодательстве, которые в целом позволят развиваться не только нам, но и всей фармацевтической отрасли в России», — сказал председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Попов.

По словам Елены Чадовой, министерство здравоохранения закупило разные виды инсулинов по областной и федеральной программам в достаточном количестве. Также замминистра призвала граждан осознанно отнестись к покупке лекарств и не создавать годовые запасы в домашних аптечках тех препаратов, которые будут не востребованы.