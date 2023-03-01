Живописная природа, сложные подъёмы и лесные тропы. Жители и гости города смогут принять участие в серии забегов «Тагильский трейл — 2023»

Этим летом для жителей и гостей города проведут серию забегов «Тагильский трейл — 2023» (6+) в разных локациях под Нижним Тагилом. Мероприятие, которое организует Центр развития туризма, пройдёт в рамках традиционного туристического похода «Тагильская прогулка — 2023» (0+). В забеге на природе смогут поучаствовать как любители бега, так и профессиональные спортсмены со всей Свердловской области, регистрация уже открыта.

Спортивная программа состоит из четырёх этапов. Первый пройдёт 18 июня на горе Негасимой, второй — 9 июля на горе Долгой, 13 августа спортсмены отправятся на Муринские пруды, 16 сентября соревнования пройдут на горе Тёплой.

Участники трейла посоревнуются в личном и семейном забегах. Взрослым бегунам старше 18 лет предстоит преодолеть дистанцию в 10 и 21 километр по пересечённой местности. Юные участники младше 14 лет смогут проявить себя в детском забеге на 1 километр. Маршрут трейла пройдёт по местам с живописной уральской природой, на пути спортсменам будут встречаться непростые подъёмы и спуски, лесные и полевые тропы.

На финише участникам вручат памятные медали с изображениями тагильского малахита, трамплинов, нового моста через пруд и танка «Армата».

Помимо участия в соревнованиях, гости из других городов познакомятся с главными архитектурными и историческими достопримечательностями Нижнего Тагила. Для них коллектив Центра развития туризма Нижнего Тагила подготовил бесплатную экскурсию, а городской клуб туристов «Азимут» — активные развлечения.

Напомним, что первый «Тагильский трейл» состоялся в 2018 году на левом берегу Выйского пруда. В прошлом году на забег приехали более 130 спортсменов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Краснотурьинска, Горноуральского, Лаи, Режа, Нижней и Верхней Салды, Кушвы, Качканара, Алапаевска и Удмуртии.

Зарегистрироваться на каждый забег нужно отдельно. 18 июня на горе Негасимой (регистрация по ссылке). 9 июля на горе Долгой (регистрация по ссылке). 13 августа на Муринских прудах (регистрация по ссылке). 16 сентября на горе Тёплой (регистрация по ссылке). Участие в мероприятии платное.