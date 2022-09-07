Живодёр из Берёзовского получил реальный срок за убийство кошки

Житель Берёзовского получил реальный срок за убийство кошки по кличке Муся, которую он сбросил с балкона. Как сообщили АН «Между строк» в прокуратуре Свердловской области, сначала мужчина получил условный срок, но Свердловский областной суд изменил приговор, отправив обвиняемого в колонию строгого режима.

Как рассказали в прокуратуре, 18 июня 2021 года около 14:40 ранее судимый мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вышел на балкон своей квартиры на улице Гагарина в Берёзовском и сбросил вниз кошку по кличке Муся. Животное, упав на асфальт с пятого этажа, получило сильные повреждения и скончалось. Приговором городского суда обвиняемому дали 1 год 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 8 месяцев. Но прокуратура, не согласившись с приговором, обжаловала его в вышестоящем суде, настояв на том, что мужчина был ранее судим за совершение особо тяжкого преступления и неоднократно привлекался к административной ответственности.

«Государственным обвинителем указано, что судом не учтены данные о личности осуждённого, который ранее был судим и совершил преступление спустя 1,2 года после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления. На путь исправления не встал. Находясь под административным надзором, неоднократно привлекался к административной ответственности», — уточнили АН «Между строк» в областной прокуратуре.

Свердловский областной суд согласился с доводами прокуратура. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда изменила приговор Берёзовского городского суда, исключив применение ст. 73 УК РФ (условное осуждение), и назначила наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы реально с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.