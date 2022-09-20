Жителю Нижней Туры, который поджёг не платившего ему зарплату начальника, дали 14 лет строгого режима

В Екатеринбурге Свердловский областной суд вынес приговор 46-летнему жителю посёлка Сигнальный, проживающему в городе Нижняя Тура. 22 марта 2021 года между обвиняемым и его работодателем завязался конфликт, после которого работник облил потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью из канистры и поджёг его.

Согласно версии следствия, на территории промбазы посёлка Ис города Нижняя Тура между обвиняемым и работодателем произошёл словесный спор. Преступник решил отомстить начальнику и пошёл на осознанное убийство. С 09:30 до 10:08 он зашёл в гараж, взял канистру с бензином и, зная, что начальник находится за дверью, начал выплёскивать на неё содержимое канистры. В этот момент начальник вышел на улицу. Злоумышленник поджёг разлитый бензин на деревянном крыльце, огонь быстро перешёл на стены, дверь и одежду мужчины. В результате пожара потерпевший получил ожоги 87% площади тела. Он скончался в больнице в тот же день.

Как сообщил АН «Между строк» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, подсудимый неофициально работал водителем у своего знакомого, который долгое время не платил ему зарплату. На учёте в психиатрической больнице работник не стоял.

«В ходе расследования уголовного дела следователем СКР осуществлён комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы (второе из указанных исследований показало, что обвиняемый каким-либо психическим заболеванием, препятствующим его привлечению к уголовной ответственности, не страдает), допрошено порядка 20 свидетелей и сам обвиняемый», — уточнил Александр Шульга.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области добавили, что подозреваемый был установлен и задержан на месте происшествия следственно-оперативной группой органов внутренних дел. Ранее он не имел проблем с законом и в поле зрения полиции не попадал.

Свердловский областной суд признал жителя Нижней Туры виновным в преступлении по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью) и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд требует взыскать с преступника в пользу трёх потерпевших компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Осуждённый взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.