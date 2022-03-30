Жителю Нижнего Тагила грозит пожизненное заключение за жестокое убийство девушки

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело 51-летнего ранее судимого жителя Нижнего Тагила Марата Имашева, который обвиняется в убийстве 35-летней Александры Иньшиной из Берёзовского. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчине также предъявлено обвинение ещё по трём статьям уголовного кодекса: разбой, изнасилование и иные действия сексуального характера.

По версии следствия, в ночь на 6 июня прошлого года обвиняемый увидел незнакомую девушку, которая пыталась остановить автомобиль, и решил подвезти её. Позднее мужчина признался, что специально приехал в Екатеринбург, чтобы обокрасть кого-нибудь.

Девушка села в машину в Екатеринбурге в районе дома № 31 на улице Малышева. Она попросила отвезти её в сторону Верхней Пышмы, на что мужчина согласился. Тревогу забили коллеги Александры, когда она не появилась на работе 7 июня. Полиция и волонтёры искали её два дня, поиски прекратили в среду утром, когда было найдено тело женщины. Дома в Берёзовском её ждал сын. По версии следствия, Александра села в попутную машину к Иньшину, чтобы доехать до дома.

«Двигаясь по автодороге, обвиняемый остановился на обочине на расстоянии около 360 метров от дорожного указателя “33 километр” по направлению в Нижний Тагил. После чего злоумышленник взял в автомобиле два пластиковых монтажных хомута и нож и стал угрожать девушке убийством. После чего совершил в отношении потерпевшей насильственные преступления», — рассказали в прокуратуре.

Обвиняемый скрылся с места происшествия, похитив у девушки золотую цепочку с кулоном в виде крестика, золотое кольцо, золотой браслет с кулоном, туфли, банковскую карту, а также сотовый телефон. Однако спустя непродолжительное время вернулся и похитил куртку.

«Смерть девушки наступила спустя непродолжительное время на месте происшествия в результате причинённой ей механической травмы шеи», — отметили следователи.

Летом мужчина пытался покончить с собой на очередном допросе. Имашеву грозит пожизненное лишение свободы.

Уточняется, что Имашев более 28 лет провёл в тюрьмах и лагерях за серию тяжких преступлений, в том числе изнасилование, разбойное нападение, побег из колонии в Ивделе, за кражи, убийства и мошенничество. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в марте 2020 года, срок отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила. Мужчина жил в Нижнем Тагиле и имел серьёзные долги перед микрофинансовыми организациями.